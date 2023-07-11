atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:14

Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:16

Updated Сегодня, 09:16

Изображение материала

Названо имя нового руководителя управления ФССП в Новосибирской области

11 июля 2023, 09:14
Фото: 1MI
Неведомский назначен руководителем управления ФССП

В Новосибирской области руководителем управления ФССП стал Сергей Неведомский

Сергей Неведомский назначен руководителем управления ФССП в Новосибирской области, он начал свою карьеру в 2000 году и до этого возглавлял ГУ ФССП по Пермскому краю.

Майор внутренней службы Сергей Неведомский был назначен новым руководителем управления судебных приставов в Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП области.

Назначение Неведомского на данную должность было оформлено Указом Президента РФ Владимира Путина. Он исполнял обязанности главы ФССП по региону с 9 января, а затем 11 июля стал полноценным руководителем.

Карьеру начал майор в 2000 году, работая приставом-исполнителем в Красноярском крае. Через 13 лет он стал заместителем главы краевого управления, а до перевода в Новосибирск в 2019 году возглавлял ГУ ФССП по Пермскому краю.

Новосибирцы простятся с погибшим на СВО экс-сотрудником ФССП Олегом Горбуновым
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#ФССП#Судебные приставы#Новосибирск#Новосибирская область#Общество#Город
Подпишитесь
Умер вор в законе Антип: чем известен криминальный авторитет из Новосибирска
Вчера, 10:02
Аномальное лето-2023: что происходит с погодой и чего ждать дальше
Вчера, 09:55
Апокалипсис: туристка из Новосибирска рассказала о страшных последствиях ливня в Сочи
Сегодня, 01:21
Мама-малолетка: в Новосибирске четвероклассница родила ребенка в 11 лет
Сегодня, 04:46
В Новосибирске учителя школы № 82 массово уволились — в чем причина
Сегодня, 02:20
Рейтинг школ Новосибирска по итогам ЕГЭ-2023 — где больше всего 100-балльников
Сегодня, 05:58