Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Майор внутренней службы Сергей Неведомский был назначен новым руководителем управления судебных приставов в Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП области.
Назначение Неведомского на данную должность было оформлено Указом Президента РФ Владимира Путина. Он исполнял обязанности главы ФССП по региону с 9 января, а затем 11 июля стал полноценным руководителем.
Карьеру начал майор в 2000 году, работая приставом-исполнителем в Красноярском крае. Через 13 лет он стал заместителем главы краевого управления, а до перевода в Новосибирск в 2019 году возглавлял ГУ ФССП по Пермскому краю.