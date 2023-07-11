Новосибирцы простятся с погибшим на СВО экс-сотрудником ФССП Олегом Горбуновым

Олег родился 29 марта 1992 года в Барабинском районе. Окончил школу №10, поступил в Куйбышевском политехническом колледже и оттуда был призван на службу в армию. По возвращении окончил Куйбышевский сельскохозяйственный техникум. После работал на Севере в службе судебных приставов.