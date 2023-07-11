Новосибирцы простятся с погибшим на СВО экс-сотрудником ФССП Олегом Горбуновым

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
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Олег родился 29 марта 1992 года в Барабинском районе. Окончил школу №10, поступил в Куйбышевском политехническом колледже и оттуда был призван на службу в армию. По возвращении окончил Куйбышевский сельскохозяйственный техникум. После работал на Севере в службе судебных приставов.
«Он сам решил отправиться в зону спецоперации. Сражаясь за правое дело, защищая интересы нашей Родины он погиб 5 июня, ему было 31 год», — сообщили волонтеры.
Указом Президента Российской Федерации рядовой Горбунов Олег Евгеньевич награжден Орденом Мужества посмертно. Награду вручат семьей солдата.