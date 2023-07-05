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Под Новосибирском простились с погибшим в зоне СВО Александром Березиным

5 июля 2023, 05:36
Фото: Вконтакте "Новосибирск скорбит"
Александр Березин - погиб 24 июня 2023 года
Александр Березин скончался 24 июня 2023 года от несовместимых с жизнью ранений, полученный при выполнении задач в зоне спецоперации.

Уроженец села Боярка Колыванского района Александр Березин скончался 24 июня 2023 года от ранений, полученный в зоне СВО. Александр родился 10.09.1986, он вырос в большой дружной семье с сестрой и тремя братьями.

Друзья и близкие считают Александра дружелюбным человеком, избегающим конфликтом, у него было много друзей, среди сверстников Александр пользовался авторитетом.

Александр Березин проживал в поселке Колывань, в апреле 2023 года отправился в зону СВО, служил по контракту. Награжден посмертно Орденом Мужества.

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Стало известно о гибели выпускника Новочановской школы Александра Дедюхина.

#Ольга Храмушкина#Участник СВО#Зона СВО#Погиб#Спецоперация#Новосибирск#Новосибирская область
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