Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Уроженец села Боярка Колыванского района Александр Березин скончался 24 июня 2023 года от ранений, полученный в зоне СВО. Александр родился 10.09.1986, он вырос в большой дружной семье с сестрой и тремя братьями.
Друзья и близкие считают Александра дружелюбным человеком, избегающим конфликтом, у него было много друзей, среди сверстников Александр пользовался авторитетом.
Александр Березин проживал в поселке Колывань, в апреле 2023 года отправился в зону СВО, служил по контракту. Награжден посмертно Орденом Мужества.
Стало известно о гибели выпускника Новочановской школы Александра Дедюхина.