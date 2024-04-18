В Новосибирске бизнесвумен лишилась BMW из-за «одежной» марки

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Сибирячка продавала в своем магазине одежду с логотипом известной марки одежды из Австрии. При этом она не считала нужным уведомить их представителей об использовании бренда или вступить в договорные отношения по «значку».
В итоге решением суда с предпринимательницы было взыскано 335 тысяч рублей. Однако бизнесвумен не сочла нужным оплачивать «вражеские» счета. Тогда приставы забрали у женщины немецкий автомобиль BMW X6, запретили выезд из России и арестовали счета.
Потеряв возможность «красивой» жизни, предпринимательница оплатила компенсацию и штрафы. Воспользуется ли она вновь «чужими» брендами, неизвестно.