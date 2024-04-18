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У женщины отобрали BMW

В Новосибирске бизнесвумен лишилась BMW из-за «одежной» марки

18 апреля 2024, 09:01
Фото: ГУ ФССП по Новосибирской области
У женщины отобрали BMW

Без дорогого BMW неожиданно для себя осталась новосибирская предпринимательница

В Новосибирске судебные приставы арестовали имущество местной предпринимательницы. Причиной стало незаконное использование товарного знака известной фирмы одежды.

Сибирячка продавала в своем магазине одежду с логотипом известной марки одежды из Австрии. При этом она не считала нужным уведомить их представителей об использовании бренда или вступить в договорные отношения по «значку».

В итоге решением суда с предпринимательницы было взыскано 335 тысяч рублей. Однако бизнесвумен не сочла нужным оплачивать «вражеские» счета. Тогда приставы забрали у женщины немецкий автомобиль BMW X6, запретили выезд из России и арестовали счета.

Потеряв возможность «красивой» жизни, предпринимательница оплатила компенсацию и штрафы. Воспользуется ли она вновь «чужими» брендами, неизвестно.

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#Александр Ляхов#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Компенсация#ФССП#Административный штраф#Судебные приставы
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