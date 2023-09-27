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Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Цены на одежду «кусаются»

Пока носится: новосибирские мужчины тратят до 30 тысяч рублей в год на одежду

27 сентября 2023, 12:06
Фото: 1MI
Цены на одежду «кусаются»
Согласно результатам исследования, проведенного онлайн-магазином одежды Lamoda совместно с аналитическим агентством A2: Research, новосибирцы стали чаще тратиться на одежду — расходы возросли сразу на 43%. При этом сумма трат в год у мужчин и женщин отличается.

Как показало онлайн-анкетирование, потратить на одежду в год до 30 тысяч рублей готовы примерно 22% мужчин. Наиболее богатые из сибиряков — таких оказалось 10% — могут истратить в течение года свыше 100 тысяч рублей.

Сибирячки готовы заложить в бюджет достаточно крупные суммы на одежду, но способны на это 16% опрошенных. Примерно 20% рискнут потратить около 100 тысяч в течение года.

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При этом каждый десятый новосибирец обновляет гардероб раз в сезон (48%), только 9% делают это ежемесячно. До 100 тысяч в год готовы потратить лишь 17%.

Осенью сибиряки приобретут себе джинсы (40%), футболки (39%) и свитшоты (11%). Также в преддверии зимы особой популярностью пользовались плащи (73%) и утепленные жилеты (57%). Главным критерием является комфорт и практичность (29%), а на цену вещи обращают внимание только 14% анкетированных.

Стоит отметить, что цены на одежду возросли вдвое. Для того, чтобы конкретно обновить гардероб, зачастую нужно потратить до 20 тысяч рублей и выше.

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#Новосибирск#Цены#Одежда#Александр Ляхов#Исследования
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