Прощай, роскошь: в центре Новосибирска закрываются два бутика модной одежды из Италии

Владельцы магазинов не видят выгоды в продаже дорогой итальянской одежды в текущих условиях, поэтому планируют перейти на дешевые поставки из Китая или Турции. Затруднения с логистикой и изменение цен на товары также повлияли на решение о закрытии магазинов.