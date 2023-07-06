Прощай, роскошь: в центре Новосибирска закрываются два бутика модной одежды из Италии

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
В Новосибирске закрываются два известных бутика модной одежды из Италии — Patrizia Pepe и Liu-Jo. Эти магазины открылись в 2007 и 2008 годах соответственно, но теперь руководство приняло окончательное решение об их закрытии.
Причиной этому стали экономические факторы, такие как рост курса евро и сложности с логистикой, пишет НГС.
Владельцы магазинов не видят выгоды в продаже дорогой итальянской одежды в текущих условиях, поэтому планируют перейти на дешевые поставки из Китая или Турции. Затруднения с логистикой и изменение цен на товары также повлияли на решение о закрытии магазинов.