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Бренд «Иль де Ботэ» окончательно закрылся в Новосибирске

Сегодня, 07:41

В Новосибирске закрылся последний магазин «Иль де Ботэ»

Магазин косметического бренда «Иль де Ботэ» закрыл свою последнюю точку в Новосибирске.

Ранее магазин располагался в «Доме под стройкой» в центре города. Однако сейчас помещение пустует и ищет нового арендатора.

Известно, что Ile de Beaute («Остров красоты») создали в 2001 году в России. В 20108 по 2011 годы крупная сеть ушла под руководство французов (холдинга LVMH). В 2016 году также произошел ребрендинг и магазины начали называться Sephora.

В последствие, французский холдинг принял решение продать магазины Евгению Дроздову, российскому гендиректору компании «Иль де Ботэ». Сумма сделки не озвучивалась. Официальная причина реализации активов - «обеспечение преемственности для сотрудников», пишет Сибкрай

#Общество#Город#Новосибирск#2022#Эмилия Каплунская
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