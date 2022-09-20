В Новосибирске закрылся последний магазин «Иль де Ботэ»

Ранее магазин располагался в «Доме под стройкой» в центре города. Однако сейчас помещение пустует и ищет нового арендатора.
Известно, что Ile de Beaute («Остров красоты») создали в 2001 году в России. В 20108 по 2011 годы крупная сеть ушла под руководство французов (холдинга LVMH). В 2016 году также произошел ребрендинг и магазины начали называться Sephora.
В последствие, французский холдинг принял решение продать магазины Евгению Дроздову, российскому гендиректору компании «Иль де Ботэ». Сумма сделки не озвучивалась. Официальная причина реализации активов - «обеспечение преемственности для сотрудников», пишет Сибкрай.