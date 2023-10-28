Новосибирская бизнесвумен пожаловалась на иск от «врагов» России

Как сообщает Сиб.фм, предпринимательница из Новосибирска Ирина* (имя изменено), получила иск от немецкой компании Puma на сумму 270 тысяч рублей. В сентябре нынешнего года представители известного бренда побывали в магазине сибирячки и обнаружили «реплики» своей одежды.