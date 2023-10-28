Новосибирская бизнесвумен пожаловалась на иск от «врагов» России

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Как сообщает Сиб.фм, предпринимательница из Новосибирска Ирина* (имя изменено), получила иск от немецкой компании Puma на сумму 270 тысяч рублей. В сентябре нынешнего года представители известного бренда побывали в магазине сибирячки и обнаружили «реплики» своей одежды.
Сама Ирина полностью согласилась с тем, что продавала отнюдь не оригинальную одежду. Но больше всего женщину возмутило то, что иск осмелились подать «враги России». Как известно, бренд Puma имеет немецкое происхождение.
Будет ли данный судебный иск официально рассмотрен, на данный момент неизвестно.