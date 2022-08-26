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Названа школа в Новосибирске с самым большим количеством первых классов

Сегодня, 16:04

Школа на МЖК в Новосибирске приняла 14 первых классов

В Новосибирске школа №216 вместила в себя сразу 14 первых классов – там начнут учиться более 500 детей.

Учебное заведение смогло принять максимальное количество учеников – 504 человека. Всех школьников распределили по 14 классов до буквы «Р».

«Массив растет, численность растет, а школы не строятся. Максимально, сколько можем, столько вмещаем детей. Но больше уже не будем вмещать, это абсолютный максимум. Третьей смены не будет точно, это слухи», - рассказала «Сибкрай» секретарь директора школы №216 Виктория Григорчук. 

Отметим, что с 1 сентября в школе на МЖК будут обучаться 3,4 тысячи детей. Как прокомментировали в региональном Министерстве образования, школы Новосибирской области планируют набрать 39 000 первоклассников. 

Напомним,  школьную столовую в новосибирском лицее №200 переделали в кафе. Сами ученики приятно удивлены появлению новой системы. По словам обучающихся, лицей стал более современнее и даже красивее. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Образование#Новосибирская область#2022#Дети#Новосибирск#Школа#1 класс#1 сентября
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