Учебное заведение смогло принять максимальное количество учеников – 504 человека. Всех школьников распределили по 14 классов до буквы «Р».
«Массив растет, численность растет, а школы не строятся. Максимально, сколько можем, столько вмещаем детей. Но больше уже не будем вмещать, это абсолютный максимум. Третьей смены не будет точно, это слухи», - рассказала «Сибкрай» секретарь директора школы №216 Виктория Григорчук.
Отметим, что с 1 сентября в школе на МЖК будут обучаться 3,4 тысячи детей. Как прокомментировали в региональном Министерстве образования, школы Новосибирской области планируют набрать 39 000 первоклассников.
Напомним, школьную столовую в новосибирском лицее №200 переделали в кафе. Сами ученики приятно удивлены появлению новой системы. По словам обучающихся, лицей стал более современнее и даже красивее.