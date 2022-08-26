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Советская система в прошлом: в Новосибирске школьные столовки заменят кафе

Сегодня, 08:18
Фото: atas.info

Школьную столовую в новосибирском лицее №200 переделали в кафе

В новосибирском лицее №200 появилось кафе вместо обычной столовой, о чем сообщили в городской мэрии.

Теперь школьники могут самостоятельно выбрать себе блюдо и оплатить его через терминал. Покупку можно произвести через карту, за балансом которой будут следить родители. В кафе ребенок может войти только после того, как оплатит свой обед. 

Сами ученики приятно удивлены появлению новой системы. По словам обучающихся, лицей стал более современнее и даже красивее. Школьное кафе заменило столовую в Новосибирске впервые. 

Теперь власти планируют провести модернизацию в крупных школах. На это потребуется пять лет, а изменения коснутся половины городских учебных заведений.

Напомним, в ТОП-200 лучших школ России вошли 8 лицеев и гимназий Новосибирска. Выпускники этих учебных учреждений поступают в лучшие вузы страны. Рейтинг составлен RAEX.

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