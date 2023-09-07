Как будут кормить школьников в Новосибирске в 2023–2024 году

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
На ежегодном послании Федеральному собранию в 2020 году президент России инициировал новшество о предоставлении бесплатного горячего питания для учеников начальной школы. В 2023 году истек срок, который глава государства дал регионам на подготовку к оказанию данной услуги.
В новосибирских школах начали кормить детей бесплатными завтраками и обедами уже с сентября 2020 года. Даже отдаленные сельские школы, не имеющие техническо-материальной базы для обеспечения детей горячим питанием, не стали ждать установленного срока и сразу же стали обеспечивать «началку» питанием за счет бюджета.
Ученикам младших классов — с 1-го по 4-й — бесплатное питание положено согласно изменениям, внесенным в Федеральные законы «Об образовании» и «О качестве пищевых продуктов».
Также есть федеральная категория льготников, которая прописана в вышеуказанных законах. Речь идет о детях с ограниченными возможностями здоровья и о детях-сиротах. В региональном законодательстве круг льготников очерчен уже более широко. Сюда входят дети из многодетных семей (где растут трое и более несовершеннолетних детей), дети из малоимущих семей (где средний доход ниже прожиточного уровня в регионе), дети, потерявшие одного из родителей, получающие пособие по потере кормильца. С недавних пор сюда входят и дети граждан, мобилизованных на военную службу в рамках специальной военной операции.
Оформлять бесплатное питание в школе должны только представители льготных категорий учеников, да и то не все.
Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук пояснил:
«Младшеклассники-льготники будут питаться, исходя из следующих оснований: дети из малоимущих и многодетных семей будут обеспечены бесплатным горячим питанием без предоставления удостоверения многодетной семьи, справки о признании семьи малоимущей. А дети-инвалиды получат двухразовое бесплатное горячее питание согласно постановлению Правительства Новосибирской области от 13 июля 2015 года №253-п».
А вот учащимся в 5-11 классах необходимо предоставить школьному руководству право на льготу. Для этого нужно обратиться в территориальные органы соцзащиты за документами, свидетельствующими о тяжелом материальном положении ученика. В зависимости от ситуации это может быть удостоверение многодетной семьи, справка о низких доходах семьи, справка об инвалидности ребенка, свидетельство о смерти кормильца. Жены мобилизованных могут подать руководству школы заявление о предоставлении ребенку бесплатного питания. Сотрудники учебного заведения в свою очередь сделают запрос военкомат о статусе мобилизованного родителя.
Также необходимо заявление на предоставление платного питания в школе от родителей или опекунов школьника, его свидетельство о рождении, СНИЛС и другие документы.
Каждое общеобразовательное учреждение вправе само договариваться с комбинатами питания и составлять меню, придерживаясь норм СанПиН и правил здорового питания. Но на практике перечень блюд составляет поставщик, исходя из суммы, которую платит школа за обед одного ученика.
Последний раз она поднималась в 2022 году и составила 77 рублей (для детей от 7 до 11 лет) и 88 рублей (для детей от 11 лет). На эти деньги поставщик должен организовать меню из разряда правильного питания. Сегодня на фоне роста цен на продукты сделать питание полезным и разнообразным все более сложно. Так, в некоторых школах со столов практически исчезли дорогостоящие фрукты — бананы, цитрусовые, киви, ягоды. Также стало меньше овощей — кабачков, помидоров, огурцов. Раньше их подавали детям в виде свежих салатов, а теперь это стало все реже.
Тема качества и разнообразия школьных обедов часто появляется в СМИ Новосибирска. Из репортажей журналистов можно понять, что дети питаются не слишком разнообразно, но сбалансированно: каши из разных видов круп (рис, гречка, перловка), блюда из мяса (говядина, курица, рыба) и субпродуктов (печень), кисломолочные продукты, салаты из овощей и корнеплодов, бобовые и пр., напитки из фруктов и ягод.
Старшеклассники в школьную столовую ходят реже, чем ученики «началки». В этом возрасте, как правило, ребята предпочитают перехватить фаст-фуд или сухомятку в буфете. Диетологи и специалисты по здоровому питанию категорически против такой тенденции. Атеросклероз, ожирение, диабет, гастрит — это лишь неполный перечень заболеваний, который грозит школьникам при игнорировании горячих обедов.
В этой связи в школах Новосибирска активно работают над качеством школьного питания, чтобы оно было не только питательным, витаминным, но и вкусным. Среди детей проводят анкетирование и другие мероприятия, позволяющее выявить любимые блюда ребят и сделать их более полезными и щадящими для организма. Вместо жареных котлет — томленые или запеченные, вместо картошки фри — овощные чипсы, вместо газировки — полезные фруктовые напитки и соки.
Согласно внутреннему положению школы об организации горячего питания для учеников, цены на платное питание устанавливаются с учетом стоимости питания учащегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях города. Таким образом, каждая школа устанавливает свой прейскурант цен на платные обеды и завтраки. Узнать, сколько стоит платное питание родители учеников 5-11 классов могут в самом учебном заведении.
Если ребенок не хочет посещать школьную столовую, то родителям необходимо написать заявление на имя руководителя учебного заведения и отказаться от питания. Для учеников младших классов это просто формальность, а для старшеклассников — основание для перерасчета и компенсации денег на карту школьника после соответствующего внутреннего приказа (положения).
На сегодняшний день жалуются не столько на вкусовые качества блюд, сколько на их свежесть. Часто родители жалуются, что еду привозят и раздают холодной.
Руководство школ делает все возможное, чтобы сократить количество негативных отзывов и отказов от питания. На родительских собраниях поднимается вопрос о пополнении меню новыми блюдами, возможности проверять качество детского питания. Президент Владимир Путин, говоря о своей инициативе о бесплатном питании для школьников, лично разрешил родительским комитетам осуществлять контроль и проверку блюд — как платных, так и бесплатных.
В случае воспрепятствования этому родители могут оставить жалобу на портале «Госуслуги».