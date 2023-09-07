Как будут кормить школьников в Новосибирске в 2023–2024 году

Последний раз она поднималась в 2022 году и составила 77 рублей (для детей от 7 до 11 лет) и 88 рублей (для детей от 11 лет). На эти деньги поставщик должен организовать меню из разряда правильного питания. Сегодня на фоне роста цен на продукты сделать питание полезным и разнообразным все более сложно. Так, в некоторых школах со столов практически исчезли дорогостоящие фрукты — бананы, цитрусовые, киви, ягоды. Также стало меньше овощей — кабачков, помидоров, огурцов. Раньше их подавали детям в виде свежих салатов, а теперь это стало все реже.