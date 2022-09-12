До недавних пор продленка была для школ лишь дополнительной услугой, в рамках которой занятым родителям предлагалось оставлять детей, учащихся в первую смену, после уроков на несколько часов. До недавнего времени в учебных заведениях не было никакой обязаловки, школы совместно с родителями сами решали, открывать ли им группы продленного дня (ГПД) или нет.
В этой связи количество ГПД в российских школах существенно сократилось. Если в советское время продленки были практически в каждой школе, то сейчас только треть общеобразовательных учреждений в России имеют группы продленного дня. Как же обстоит дело в Новосибирске?
«Конечно, школа, если ей позволяет фонд оплаты труда, бесплатно организует продленку — многие так делают. Но это может быть и платная услуга. Большинство школ создают такие группы, особенно для младшеклассников. За дополнительное питание, конечно, придется платить, — рассказал министр образования региона Сергей Федорчук. — Очень часто у многих школ, особенно в Новосибирске, нет возможности организовать группы продленного дня. Для этого нужны помещения, а их не хватает, хотя мы и строим много. Это, конечно, проблема, и в каждом случае нужно разбираться».
Этим летом был принят новый закон, регулирующий деятельность школьных продленок. По мнению депутатов, принятые федеральные нормы должны гарантировать появление ГПД в школах, поскольку услуга действительно важная и востребованная, особенно для учеников начальных классов, которым необходим присмотр после уроков. Стимулом должно отчасти стать допфинансирование школ из областных бюджетов, чтобы снизить финансовую нагрузку на родителей.
Те школы, которые в этом году впервые откроют группу продленного дня, должны знать, что принцип работы ГПД теперь должен быть несколько иным. Цель продленки не просто присмотр за детьми, но и их всестороннее развитие.
Ученики должны получать познавательный и полезный досуг, в который входит и физическое воспитание, и дополнительное образование, и творческое развитие, а также другие мероприятия, которые помогают воспитать гармонично развитую личность.
Вопросы по организации обсуждаются совместно с родительским комитетом. В ходе обсуждений необходимо решить, какие занятия в рамках дополнительного образования учеников будут открыты, какие мероприятия проводиться ежемесячно, сколько часов должна занимать физическая подготовка детей.
Также нужно прийти к единогласному решению в отношении питания школьников. Как правило, в новосибирских школах это платная услуга. Поэтому родители должны сами решить, какую цену они готовы платить за обеды детей и что должно входить в меню, чтобы ребята не капризничали, не отказывались от еды и не сидели в продленке голодными. Родители вправе заранее продегустировать блюда.
Если раньше будни продленки были наполнены только подготовкой школьных уроков, повторением пройденного учебного материала, также время отводилось на отдых, прогулку и обед, то сейчас, с принятием нового закона, график продленки должен стать плотным и насыщенным.
Ребят ждут кружки по интересам, спортивные секции, увлекательные экскурсии по музеям и достопримечательностям города, походы в кино и театры. Воспитатели продленки могут приглашать к ребятам интересных спикеров, которые прочитают лекцию или покажут мастер-классы. В рамках продленки можно организовать учебный театр или творческую студию.
После того как будут решены вопросы питания и организации кружков в рамках продленки, руководство учебного заведения установит стоимость пребывания детей в ГПД согласно договору платных дополнительных услуг.
В новом законе прописано, что региональные власти вправе поддерживать школы в материальном плане, выделяя из бюджета средства на развитие ГПД в целях большей вовлеченности в них школьников. Пока правительство Новосибирской области не приняло такого решения. Поэтому в отличие от многих других регионов РФ продленка здесь платная.
Дети, представляющие социально уязвимые категории общества: сироты, инвалиды, из малоимущих и многодетных семей и многие другие, могут стать бесплатными получателями услуги, если такое решение примет руководство учебного заведения.