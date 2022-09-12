«Конечно, школа, если ей позволяет фонд оплаты труда, бесплатно организует продленку — многие так делают. Но это может быть и платная услуга. Большинство школ создают такие группы, особенно для младшеклассников. За дополнительное питание, конечно, придется платить, — рассказал министр образования региона Сергей Федорчук. — Очень часто у многих школ, особенно в Новосибирске, нет возможности организовать группы продленного дня. Для этого нужны помещения, а их не хватает, хотя мы и строим много. Это, конечно, проблема, и в каждом случае нужно разбираться».