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Продленка в школах Новосибирска: что входит и сколько будет стоить в 2022/2023 году

Вчера, 18:37
Фото: piqsels.com
Продленка в школах Новосибирска: что входит и сколько будет стоить в 2022/2023 году
Продленка в школах Новосибирска есть, но представлена она не так широко, как хотелось бы родителям. Весь вопрос упирается в деньги. Сколько будет стоить услуга в этом учебном году? Будут ли открываться новые группы продленного дня? Читайте в нашем материале.

До недавних пор продленка была для школ лишь дополнительной услугой, в рамках которой занятым родителям предлагалось оставлять детей, учащихся в первую смену, после уроков на несколько часов. До недавнего времени в учебных заведениях не было никакой обязаловки, школы совместно с родителями сами решали, открывать ли им группы продленного дня (ГПД) или нет.

В этой связи количество ГПД в российских школах существенно сократилось. Если в советское время продленки были практически в каждой школе, то сейчас только треть общеобразовательных учреждений в России имеют группы продленного дня. Как же обстоит дело в Новосибирске?

«Конечно, школа, если ей позволяет фонд оплаты труда, бесплатно организует продленку — многие так делают. Но это может быть и платная услуга. Большинство школ создают такие группы, особенно для младшеклассников. За дополнительное питание, конечно, придется платить, — рассказал министр образования региона Сергей Федорчук. — Очень часто у многих школ, особенно в Новосибирске, нет возможности организовать группы продленного дня. Для этого нужны помещения, а их не хватает, хотя мы и строим много. Это, конечно, проблема, и в каждом случае нужно разбираться».

Этим летом был принят новый закон, регулирующий деятельность школьных продленок. По мнению депутатов, принятые федеральные нормы должны гарантировать появление ГПД в школах, поскольку услуга действительно важная и востребованная, особенно для учеников начальных классов, которым необходим присмотр после уроков. Стимулом должно отчасти стать допфинансирование школ из областных бюджетов, чтобы снизить финансовую нагрузку на родителей.

Продленка в школах Новосибирска в 2022/2023 году
Фото: объясняем.рф

Единый подход к организации групп продленного дня

Те школы, которые в этом году впервые откроют группу продленного дня, должны знать, что принцип работы ГПД теперь должен быть несколько иным. Цель продленки не просто присмотр за детьми, но и их всестороннее развитие.

Ученики должны получать познавательный и полезный досуг, в который входит и физическое воспитание, и дополнительное образование, и творческое развитие, а также другие мероприятия, которые помогают воспитать гармонично развитую личность.  

Единый подход к организации групп продленного дня
Фото: piqsels.com

Как будет организована продленка?

Вопросы по организации обсуждаются совместно с родительским комитетом. В ходе обсуждений необходимо решить, какие занятия в рамках дополнительного образования учеников будут открыты, какие мероприятия проводиться ежемесячно, сколько часов должна занимать физическая подготовка детей.

Также нужно прийти к единогласному решению в отношении питания школьников. Как правило, в новосибирских школах это платная услуга. Поэтому родители должны сами решить, какую цену они готовы платить за обеды детей и что должно входить в меню, чтобы ребята не капризничали, не отказывались от еды и не сидели в продленке голодными. Родители вправе заранее продегустировать блюда.

Как будет организована продленка?
Фото: schoolkarta.ru

Чем будут заняты дети на продленке?

Если раньше будни продленки были наполнены только подготовкой школьных уроков, повторением пройденного учебного материала, также время отводилось на отдых, прогулку и обед, то сейчас, с принятием нового закона, график продленки должен стать плотным и насыщенным.

Ребят ждут кружки по интересам, спортивные секции, увлекательные экскурсии по музеям и достопримечательностям города, походы в кино и театры. Воспитатели продленки могут приглашать к ребятам интересных спикеров, которые прочитают лекцию или покажут мастер-классы. В рамках продленки можно организовать учебный театр или творческую студию.

Чем будут заняты дети на продленке?
Фото: vk.com/dvfuru

Сколько будет стоить продленка?

После того как будут решены вопросы питания и организации кружков в рамках продленки, руководство учебного заведения установит стоимость пребывания детей в ГПД согласно договору платных дополнительных услуг.   

В новом законе прописано, что региональные власти вправе поддерживать школы в материальном плане, выделяя из бюджета средства на развитие ГПД в целях большей вовлеченности в них школьников. Пока правительство Новосибирской области не приняло такого решения. Поэтому в отличие от многих других регионов РФ продленка здесь платная. 

Сколько будет стоить продленка?
Фото: 1MI

Кто может бесплатно посещать продленку в школе

Дети, представляющие социально уязвимые категории общества: сироты, инвалиды, из малоимущих и многодетных семей и многие другие, могут стать бесплатными получателями услуги, если такое решение примет руководство учебного заведения. 

Кто может бесплатно посещать продленку в школе
Фото: 1MI
#Школа#Дети#1 класс#Родители
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