atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:31

Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 11:24

Updated Сегодня, 11:24

Как записать ребенка в 1-й класс на 2023/2024 учебный год в Новосибирске

20 марта 2023, 10:31
Фото: 1MI
Как записать ребенка в 1-й класс на 2023/2024 учебный год в Новосибирске
В Новосибирске записать в школу в 2023 году ребенка можно с 1 апреля. Заявления принимаются в два этапа — первый проходит с 1 апреля до 30 июня, а второй — с 6 июля до 5 сентября. Более подробно — в нашем материале.

Когда начнется запись в первые классы в Новосибирске?

Начиная с 1 апреля 2023 года в школах России, в том числе в Новосибирске, стартует прием документов для зачисления будущих первоклассников. Подать сведения не позднее 30 июня нужно тем, кто проживает на закрепленной за учебной организацией территории. Такое же право предоставляется тем, кто имеет внеочередное или преимущественное право, различные льготы.

Во время проведения второго этапа приема заявлений в 2023 году допускается подача документов теми, кто проживает не на закрепленной за школой территории. Чтобы избежать очередей, существует несколько вариантов подачи заявлений — лично или дистанционно.

Заявления будут принимать в течение всего обозначенного периода каждого из этапов. Поэтому можно не подавать заявление строго 1 апреля 2023 года, но при этом родителям нужно уложиться в обозначенный срок.

Помимо подачи документации и выбора школы рекомендуется дополнительно подготовить ребенка. Рекомендации для родителей, которые помогут детям быстрее адаптироваться к учебе в первом классе:

  1. Развивать навыки самостоятельности: убирать игрушки, мыть руки перед едой и т. д.
  2. Развивать навыки коммуникации будущего первоклассника: учить ребенка общаться со взрослыми и детьми, задавать вопросы и слушать ответы.
  3. Развивать логическое мышление: играть в игры, которые развивают логическое мышление, например пазлы, лабиринты, игры на соответствие.
  4. Развивать мелкую моторику: учить ребенка рисовать, лепить из пластилина, вырезать фигуры из бумаги и т. д.
  5. Учить буквы и цифры: можно использовать игры и картинки, чтобы ребенок мог запомнить буквы и цифры.
  6. Посещать различные мероприятия и места: музеи, парки, библиотеки, выставки и т. д.
  7. Учить правилам поведения: соблюдать очередность, поведение во время урока, учиться быть внимательным и слушать учителя.

Кроме того, необходимо дать ребенку возможность социализироваться с другими детьми и иметь время для игр и отдыха, так как это также важно для его развития и подготовки.

Когда начнется запись в первые классы в Новосибирске?
Фото: 1MI

Как узнать про закрепленные за школой территории?

Для того чтобы узнать про закрепленные за школой территории, можно обратиться в местный орган управления образованием или в управление жилищно-коммунального хозяйства того района Новосибирска, где находится школа.

Также можно найти информацию на сайте городской администрации или на странице учреждения. Там обычно есть сведения о местоположении учебной организации, ее адрес и, возможно, карта, которая показывает территорию, закрепленную за школой.

Если вы не можете найти нужную информацию в Интернете, можно обратиться непосредственно в образовательную организацию и задать этот вопрос администрации учреждения. Там могут предоставить нужную информацию.

Со скольки лет берут в школу?

По действующим законам, в первый класс могут принять ребенка, возраст которого составляет 6,5–8 лет. В ряде случаев рассматривается прием детей старшего или младшего возраста.

Со скольки лет берут в школу?
Фото: 1MI

Список документов, которые нужны для зачисления в школу

Перечень необходимых документов может немного отличаться в зависимости от школы, однако в общем случае потребуются следующие документы:

  1. Заявление на зачисление в первый класс, заполненное родителями.
  2. Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка. В некоторых регионах требуется справка о прохождении обязательных прививок.
  3. Свидетельство о регистрации.
  4. Паспорт и ИНН родителей.
  5. Документы, подтверждающие льготы на оплату обучения, если таковые имеются.
  6. Фотография ребенка (обычно 3×4 или 4×6 см), хотя некоторые школы могут сделать фотографию на месте.
  7. Если ребенок посещал детский сад или другое дошкольное учреждение, может потребоваться справка о его развитии и успехах в учении.

Необходимые документы могут различаться в зависимости от конкретной школы. Рекомендуется связаться с выбранной школой для получения более подробной информации.

Список документов, которые нужны для зачисления в школу
Фото: 1MI

Что делать, если мест по прописке нет?

Если нет мест для поступления в первый класс на основании прописки, следует обратиться в отдел образования муниципалитета, где расположена образовательная организация. В этом отделе могут предоставить информацию о других школах в районе, где есть места для поступления в первый класс.

Также можно обратиться в другие школы в районе проживания. Если у них есть места, можно подать заявление на поступление. Если мест в других школах тоже нет, можно обратиться в отдел образования для получения консультации по данному вопросу.

В некоторых случаях возможно получение разрешения на поступление в другую школу в 2023 году, несмотря на отсутствие мест по прописке, если есть особые обстоятельства. Однако для этого потребуется обратиться в городской отдел образования и получить разрешение.

Куда обращаться?

Для зачисления в первый класс следует обратиться в местную общеобразовательную школу в районе по прописке.

В заявлении на поступление в первый класс необходимо указать личные данные ребенка, контактные данные родителей, а также документы, подтверждающие личность и место жительства ребенка, например свидетельство о рождении и паспорт родителей.

Помимо этого, может потребоваться предоставление других документов, например справок о прививках ребенка или медицинских заключений, если таковые предусмотрены местными законодательными актами.

Куда обращаться?
Фото: 1MI

Электронная запись в школу в Новосибирске в 2023 году

Электронная запись имеет ряд плюсов, вот некоторые из них:

  1. Удобство и быстрота: электронная запись позволяет родителям записать своего ребенка онлайн, не выходя из дома. Это сокращает время и стоимость, которые были бы затрачены на поездки или на отправку документов по почте.
  2. Экономия: электронная запись не требует использования бумажных форм и документов.
  3. Организация и контроль: система электронной записи позволяет школам лучше контролировать процесс записи и получать данные в режиме реального времени, что помогает им лучше организовать работу с заявлениями и планировать число учеников.
  4. Удобство для родителей: электронная запись позволяет родителям получить информацию о процессе записи и следить за ней онлайн, а также получить уведомления о статусе заявления через электронную почту или мобильное приложение.
  5. Снижение риска ошибок: электронная запись позволяет снизить количество ошибок при заполнении форм и документов, что помогает избежать неприятностей, связанных с неправильным заполнением заявления.
  6. Экономия времени: родители могут записать своих детей в школу в любое время, что облегчает процесс и сокращает время, затраченное на ожидание в очередях.

В целом электронная запись в школу является удобной и эффективной альтернативой традиционным методам записи и имеет множество преимуществ для школ, родителей и учеников.

Электронная запись в школу в Новосибирске в 2023 году
Фото: 1MI

Запись в школу через МФЦ в Новосибирске

Услуга записи в школу в 2023 году через МФЦ является бесплатной. МФЦ — это организация, предоставляющая государственные услуги, включая запись в школу. Процедура записи через МФЦ является удобной — запись может быть произведена в любом удобном для вас месте, что существенно сокращает время и стоимость, которые были бы затрачены на поездку в школу.

МФЦ предоставляет все услуги в одном месте, что упрощает процедуру записи и может сэкономить время и усилия, потраченные на поиски соответствующих служб и учреждений.

Сотрудники МФЦ могут помочь родителям заполнить заявление и документы, удостоверить подлинность документов и предоставить информацию о процессе записи. МФЦ гарантирует качество предоставляемых услуг и контролирует процесс записи, что снижает риск ошибок и несоответствий.

Родителям потребуется заполнить заявление. В МФЦ предоставят бланк заявления, который необходимо заполнить и подписать.

После заполнения заявления вы должны будете получить дату и время приема в школу для прохождения необходимых медицинских осмотров и сбора документов.

Запись в школу через МФЦ в Новосибирске
Фото: 1MI

Запись в школу через «Госуслуги» в Новосибирске

Для записи в школу в 2023 году через «Госуслуги» необходимо зарегистрироваться на портале. После этого следует найти соответствующий раздел и заполнить электронную анкету ребенка, указав все необходимые данные о нем и о родителях.

Далее нужно заполнить заявку, подтвердить ее и дождаться рассмотрения. В случае одобрения заявки будет выслано уведомление на страницу пользователя в личный кабинет о зачислении ребенка в выбранное учебное заведение.

#Новосибирск#1 класс#Школа
Подпишитесь
Названо точное время начала весеннего равноденствия-2023 в Новосибирске
Сегодня, 10:00
Названы востребованные специальности с бронью на заводах ОПК в Новосибирске
Сегодня, 07:40
«Сделает сексуальнее»: жительницы Новосибирска массово увеличивают точку G
Сегодня, 06:02
Новосибирцы раскупили все VIP-билеты за 7 тысяч на концерт Киркорова
Сегодня, 08:46
Каких студентов лишают отсрочки и призывают в армию - рассказал проректор НГТУ Чернов
Сегодня, 10:13
В Новосибирске поймали сбежавшего из психбольницы №6 пациента
Сегодня, 05:43