В Новосибирске записать в школу в 2023 году ребенка можно с 1 апреля. Заявления принимаются в два этапа — первый проходит с 1 апреля до 30 июня, а второй — с 6 июля до 5 сентября. Более подробно — в нашем материале.

Когда начнется запись в первые классы в Новосибирске? Как узнать про закрепленные за школой территории? Со скольки лет берут в школу? Список документов, которые нужны для зачисления в школу Что делать, если мест по прописке нет? Куда обращаться? Электронная запись в школу в Новосибирске в 2023 году Запись в школу через МФЦ в Новосибирске Запись в школу через «Госуслуги» в Новосибирске