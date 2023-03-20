Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Начиная с 1 апреля 2023 года в школах России, в том числе в Новосибирске, стартует прием документов для зачисления будущих первоклассников. Подать сведения не позднее 30 июня нужно тем, кто проживает на закрепленной за учебной организацией территории. Такое же право предоставляется тем, кто имеет внеочередное или преимущественное право, различные льготы.
Во время проведения второго этапа приема заявлений в 2023 году допускается подача документов теми, кто проживает не на закрепленной за школой территории. Чтобы избежать очередей, существует несколько вариантов подачи заявлений — лично или дистанционно.
Заявления будут принимать в течение всего обозначенного периода каждого из этапов. Поэтому можно не подавать заявление строго 1 апреля 2023 года, но при этом родителям нужно уложиться в обозначенный срок.
Помимо подачи документации и выбора школы рекомендуется дополнительно подготовить ребенка. Рекомендации для родителей, которые помогут детям быстрее адаптироваться к учебе в первом классе:
Кроме того, необходимо дать ребенку возможность социализироваться с другими детьми и иметь время для игр и отдыха, так как это также важно для его развития и подготовки.
Для того чтобы узнать про закрепленные за школой территории, можно обратиться в местный орган управления образованием или в управление жилищно-коммунального хозяйства того района Новосибирска, где находится школа.
Также можно найти информацию на сайте городской администрации или на странице учреждения. Там обычно есть сведения о местоположении учебной организации, ее адрес и, возможно, карта, которая показывает территорию, закрепленную за школой.
Если вы не можете найти нужную информацию в Интернете, можно обратиться непосредственно в образовательную организацию и задать этот вопрос администрации учреждения. Там могут предоставить нужную информацию.
По действующим законам, в первый класс могут принять ребенка, возраст которого составляет 6,5–8 лет. В ряде случаев рассматривается прием детей старшего или младшего возраста.
Перечень необходимых документов может немного отличаться в зависимости от школы, однако в общем случае потребуются следующие документы:
Необходимые документы могут различаться в зависимости от конкретной школы. Рекомендуется связаться с выбранной школой для получения более подробной информации.
Если нет мест для поступления в первый класс на основании прописки, следует обратиться в отдел образования муниципалитета, где расположена образовательная организация. В этом отделе могут предоставить информацию о других школах в районе, где есть места для поступления в первый класс.
Также можно обратиться в другие школы в районе проживания. Если у них есть места, можно подать заявление на поступление. Если мест в других школах тоже нет, можно обратиться в отдел образования для получения консультации по данному вопросу.
В некоторых случаях возможно получение разрешения на поступление в другую школу в 2023 году, несмотря на отсутствие мест по прописке, если есть особые обстоятельства. Однако для этого потребуется обратиться в городской отдел образования и получить разрешение.
Для зачисления в первый класс следует обратиться в местную общеобразовательную школу в районе по прописке.
В заявлении на поступление в первый класс необходимо указать личные данные ребенка, контактные данные родителей, а также документы, подтверждающие личность и место жительства ребенка, например свидетельство о рождении и паспорт родителей.
Помимо этого, может потребоваться предоставление других документов, например справок о прививках ребенка или медицинских заключений, если таковые предусмотрены местными законодательными актами.
Электронная запись имеет ряд плюсов, вот некоторые из них:
В целом электронная запись в школу является удобной и эффективной альтернативой традиционным методам записи и имеет множество преимуществ для школ, родителей и учеников.
Услуга записи в школу в 2023 году через МФЦ является бесплатной. МФЦ — это организация, предоставляющая государственные услуги, включая запись в школу. Процедура записи через МФЦ является удобной — запись может быть произведена в любом удобном для вас месте, что существенно сокращает время и стоимость, которые были бы затрачены на поездку в школу.
МФЦ предоставляет все услуги в одном месте, что упрощает процедуру записи и может сэкономить время и усилия, потраченные на поиски соответствующих служб и учреждений.
Сотрудники МФЦ могут помочь родителям заполнить заявление и документы, удостоверить подлинность документов и предоставить информацию о процессе записи. МФЦ гарантирует качество предоставляемых услуг и контролирует процесс записи, что снижает риск ошибок и несоответствий.
Родителям потребуется заполнить заявление. В МФЦ предоставят бланк заявления, который необходимо заполнить и подписать.
После заполнения заявления вы должны будете получить дату и время приема в школу для прохождения необходимых медицинских осмотров и сбора документов.
Для записи в школу в 2023 году через «Госуслуги» необходимо зарегистрироваться на портале. После этого следует найти соответствующий раздел и заполнить электронную анкету ребенка, указав все необходимые данные о нем и о родителях.
Далее нужно заполнить заявку, подтвердить ее и дождаться рассмотрения. В случае одобрения заявки будет выслано уведомление на страницу пользователя в личный кабинет о зачислении ребенка в выбранное учебное заведение.