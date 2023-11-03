Новосибирский «справедливоросс» возмутился дифференциацией энерготарифов населению

Однако заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ и лидер новосибирского отделения партии Александр Аксененко весьма скептически относится к данному предложению. По его словам, подобные меры вводились и ранее, но это не привело ни к чему хорошему.