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Новосибирский социалист не согласен с инициативой Правительства

Новосибирский «справедливоросс» возмутился дифференциацией энерготарифов населению

3 ноября 2023, 12:10
Фото: СРЗП по НСО
Новосибирский социалист не согласен с инициативой Правительства

Лидер новосибирских «справедливоросс» не поддержал дифференциацию энерготарифов

В Правительстве РФ предлагают бороться с майнингом электроэнергии и уменьшения нагрузки на промышленность с помощью дифференциации тарифов для населения. Однако лидер новосибирских справедливороссов не поддержал инициативу.

Авторы инициативы считают, что рост тарифов на электроэнергию во многом сдерживается искусственно. Из-за этого возрастает финансовая нагрузка на промышленность, а многие даже используют «серые» схемы. Поэтому субъектам предлагают использовать дифференцированные тарифы для населения. При этом цены существенно возрастут, но это считается «экономически обоснованным тарифом».

Ввести соответствующие изменения предлагается уже с 1 января 2024 года. При превышении определенного объема киловатт-часов потребитель будет платить больше за каждый час в отдельности. Альтернативой является отказ от «перекрестного субсидирования».

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Однако заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ и лидер новосибирского отделения партии Александр Аксененко весьма скептически относится к данному предложению. По его словам, подобные меры вводились и ранее, но это не привело ни к чему хорошему.

«1 декабря 2022 года дифференцированные тарифы были введены в Кемеровской области. Это сразу же вызвало резонанс в обществе. Жители частных домов ужаснулись суммам и поняли, что придется перейти на уголь. Возмутились и остальные кемеровчане. В итоге уже через неделю диапазоны были изменены», — заявил Аксененко.

При этом регионы всегда учитывают низке доходы населения. Если власти субъектов решатся ввести инициативу, предлагаемую Правительством, им нужно учесть опыт Кузбасса. Для борьбы с «серым майнингом» проще проводить выезды в конкретные домохозяйства, «крутящие» счетчик.

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