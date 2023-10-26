Медики предупреждают: цены на стоматологию в Новосибирске выросли на 10%!

Posted Вчера, 02:21
Published Вчера, 02:21
Modified Вчера, 02:23
Updated Вчера, 02:23
По данным «Росгосстраха», год назад местные новосибирцы жаловались на увеличение стоимости услуг стоматологов и ортодонтов. В клиниках сети стоматологий SKYDENT повышение составило от 5 до 7%.
Дмитрий Козолий, главврач клиники Vide dent, сообщил, что санкции привели к росту цен на расходные материалы. Он считает, что в будущем цены будут продолжать расти, но не на 30%, как писали некоторые телеграмм-каналы, а на 5-10%, пишет РБК-Новосибирск.
Одной из задач, перед которой стоят специалисты, является импортозамещение. Есть два возможных пути решения этой проблемы: производство необходимых материалов в России или поиск новых поставщиков препаратов и расходников.
Владислав Чепала считает, что открытие новых производств — это долгий процесс, результат которого не приходит быстро. Кроме того, стоматологические клиники уже наладили свою логистику за последние годы. По его мнению, цены будут держаться до Нового года, так как поставки уже произведены, но после праздников они могут увеличиться.