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Posted Вчера, 02:21

Published Вчера, 02:21

Modified Вчера, 02:23

Updated Вчера, 02:23

Сделать зубы стало еще дороже

Медики предупреждают: цены на стоматологию в Новосибирске выросли на 10%!

26 октября 2023, 02:21
Фото: 1MI
Сделать зубы стало еще дороже

Медики рассказали о росте цен на стоматологию на 10% в Новосибирске

Цены на стоматологические услуги в Новосибирске выросли примерно на 10%. Повышение стоимости, главным образом, связано с ростом цен расходных материалов.

По данным «Росгосстраха», год назад местные новосибирцы жаловались на увеличение стоимости услуг стоматологов и ортодонтов. В клиниках сети стоматологий SKYDENT повышение составило от 5 до 7%.

Дмитрий Козолий, главврач клиники Vide dent, сообщил, что санкции привели к росту цен на расходные материалы. Он считает, что в будущем цены будут продолжать расти, но не на 30%, как писали некоторые телеграмм-каналы, а на 5-10%, пишет РБК-Новосибирск.

Одной из задач, перед которой стоят специалисты, является импортозамещение. Есть два возможных пути решения этой проблемы: производство необходимых материалов в России или поиск новых поставщиков препаратов и расходников.

Владислав Чепала считает, что открытие новых производств — это долгий процесс, результат которого не приходит быстро. Кроме того, стоматологические клиники уже наладили свою логистику за последние годы. По его мнению, цены будут держаться до Нового года, так как поставки уже произведены, но после праздников они могут увеличиться.

Насколько тяжелый удар наносят санкции по стоматологии Новосибирска
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#Новосибирск#Цены#Повышение#Эмилия Губарева#Стоматология
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