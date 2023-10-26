Медики предупреждают: цены на стоматологию в Новосибирске выросли на 10%!

Владислав Чепала считает, что открытие новых производств — это долгий процесс, результат которого не приходит быстро. Кроме того, стоматологические клиники уже наладили свою логистику за последние годы. По его мнению, цены будут держаться до Нового года, так как поставки уже произведены, но после праздников они могут увеличиться.