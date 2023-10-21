Рост годовой инфляции в Новосибирской области превысил 6%

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
В сентябре текущего года в Новосибирской области наблюдался рост годовой инфляции, который достиг 6,17%. Об этом сообщили представители Сибирского ГУ Банка России.
Эксперты отметили, что данное ускорение связано главным образом с ослаблением курса рубля и повышенным спросом на непродовольственные товары и услуги.
Одной из причин роста цен стала увеличившаяся стоимость импортных компонентов кормовой базы для животноводов. Также стоимость обслуживания импортного оборудования повысилась у переработчиков.
В свою очередь, Центробанк добавил, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики ожидается снижение годовой инфляции до 4% к 2024 году.