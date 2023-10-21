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Published Сегодня, 07:04

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Updated Сегодня, 07:06

Рост годовой инфляции в Новосибирской области превысил 6%

Рост годовой инфляции в Новосибирской области превысил 6%

21 октября 2023, 07:04
Фото: 1MI
Годовая инфляция в Новосибирской области превысила 6% из-за ослабления рубля, повышения спроса на услуги и товары.

В сентябре текущего года в Новосибирской области наблюдался рост годовой инфляции, который достиг 6,17%. Об этом сообщили представители Сибирского ГУ Банка России.

Эксперты отметили, что данное ускорение связано главным образом с ослаблением курса рубля и повышенным спросом на непродовольственные товары и услуги.

Одной из причин роста цен стала увеличившаяся стоимость импортных компонентов кормовой базы для животноводов. Также стоимость обслуживания импортного оборудования повысилась у переработчиков.

В свою очередь, Центробанк добавил, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики ожидается снижение годовой инфляции до 4% к 2024 году.

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