Инфляция замедлилась до 10,4% в Новосибирской области - гречка и техника подешевели

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Из доклада следует, что рост цен на продукты в регионе удалось сдержать благодаря налаженным поставкам. Также на многие позиции не было ажиотажного спроса в последние месяцы 2022 года.
Кроме того, область постаралась увеличить урожай. Так подешевели гречневые крупы, овсянка, перловка. А фермеры могли похвастаться тем, как повысили производство молочных продуктов – тем самым, не допустили резкого роста цен на мясо и яйца.
Стабилизировали цены и на непродовольственные товары. Стали дешевле бытовая техника и смартфоны. На этом повлиял параллельный импорт.