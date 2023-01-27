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Published Сегодня, 07:05

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Updated Сегодня, 07:07

Инфляция замедлилась до 10,4% в Новосибирской области - гречка и техника подешевели

27 января 2023, 07:05
Фото: 1MI
Годовая инфляция замедлилась до 10,4% в Новосибирской области

В Новосибирской области до 10,4% замедлилась инфляция

Годовая инфляция замедлилась до 10,4% в Новосибирской области. Аналитики Новосибирскстата отмечают спад цен на крупы и электронику.

Из доклада следует, что рост цен на продукты в регионе удалось сдержать благодаря налаженным поставкам. Также на многие позиции не было ажиотажного спроса в последние месяцы 2022 года.

Кроме того, область постаралась увеличить урожай. Так подешевели гречневые крупы, овсянка, перловка. А фермеры могли похвастаться тем, как повысили производство молочных продуктов – тем самым, не допустили резкого роста цен на мясо и яйца.

Стабилизировали цены и на непродовольственные товары. Стали дешевле бытовая техника и смартфоны. На этом повлиял параллельный импорт. 

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#Алина Шефер#Общество#Цены#Инфляция#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область
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