atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:01

Published Сегодня, 03:01

Modified Сегодня, 03:03

Updated Сегодня, 03:03

Инвалид спит в подъезде

Под Новосибирском мать отправляет сына-инвалида спать в подъезд

18 октября 2023, 03:01
Фото: 1MI
Инвалид спит в подъезде
В Новосибирской области женщина выгоняет своего взрослого сына-инвалида ночевать в подъезд, где он спит на матрасе возле двери, вызывая недовольство соседей.

В городе Обь, расположенного под Новосибирском, стало известно о странной ситуации, связанной с тем, что мать выгоняет взрослого сына-инвалида из квартиры. В результате этого он вынужден проводить ночи на холодном бетонном полу подъезда.

Очевидцы рассказали, что мужчина спит на матрасе и использует подушку непосредственно у входной двери дома №16 на Железнодорожной улице. Соседи не остаются в стороне от этой ситуации и жалуются на происходящее, сообщает НГС. Мать этого мужчины является пенсионеркой, которая получает помощь от соцзащиты. Однако, несмотря на это, она продолжает обращаться к людям за милостыней.

Одна из соседок уже неоднократно обращалась в полицию. Ее дочь решила вызвать полицейский патруль, в надежде, что их присутствие может повлиять на поведение матери. «Но она не открыла двери, и мужчина снова остался ночевать в коридоре. Я встала в 4 утра, так как мне надо было на работу. Он по-прежнему спал под дверью, прямо как собачонка», — поделилась сибирячка.

Кроме того, женщина оставляет записки с угрозами своим соседям.

Мать в Новосибирске держит сына-инвалида в грязной квартире с тараканами
Узнать подробнее
Читайте также:
В квартире — помойка. Как новосибирцы выживают с тараканами и клопами от соседаМэрия дала время на дезинфекцию от тараканов квартиры, где живет инвалидВ Новосибирске силовики проверили квартиру, где живет парень-инвалид с тараканами
#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Эмилия Губарева#Обь#Подъезд
Подпишитесь
«Давайте прекратим пинг-понг»: Диана Арбенина ответила новосибирским хейтерам
Вчера, 06:35
«Неприятно удивлена»: новосибирцы недовольны резким повышением транспортного налога
Вчера, 08:48
Когда менять летние шины на зимние в Новосибирске — ответ эксперта
Вчера, 02:49
Объявлены даты осенних каникул-2023 в школах Новосибирска
Вчера, 11:42
Снесут 16 домов на Расточке по плану реновации: адреса назвали в мэрии Новосибирска
Вчера, 03:09
Названы районы Новосибирской области с самыми пьяными водителями
Вчера, 05:15