Под Новосибирском мать отправляет сына-инвалида спать в подъезд

Posted Сегодня, 03:01
Published Сегодня, 03:01
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Updated Сегодня, 03:03
В городе Обь, расположенного под Новосибирском, стало известно о странной ситуации, связанной с тем, что мать выгоняет взрослого сына-инвалида из квартиры. В результате этого он вынужден проводить ночи на холодном бетонном полу подъезда.
Очевидцы рассказали, что мужчина спит на матрасе и использует подушку непосредственно у входной двери дома №16 на Железнодорожной улице. Соседи не остаются в стороне от этой ситуации и жалуются на происходящее, сообщает НГС. Мать этого мужчины является пенсионеркой, которая получает помощь от соцзащиты. Однако, несмотря на это, она продолжает обращаться к людям за милостыней.
Одна из соседок уже неоднократно обращалась в полицию. Ее дочь решила вызвать полицейский патруль, в надежде, что их присутствие может повлиять на поведение матери. «Но она не открыла двери, и мужчина снова остался ночевать в коридоре. Я встала в 4 утра, так как мне надо было на работу. Он по-прежнему спал под дверью, прямо как собачонка», — поделилась сибирячка.
Кроме того, женщина оставляет записки с угрозами своим соседям.