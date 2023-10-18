Под Новосибирском мать отправляет сына-инвалида спать в подъезд

Одна из соседок уже неоднократно обращалась в полицию. Ее дочь решила вызвать полицейский патруль, в надежде, что их присутствие может повлиять на поведение матери. «Но она не открыла двери, и мужчина снова остался ночевать в коридоре. Я встала в 4 утра, так как мне надо было на работу. Он по-прежнему спал под дверью, прямо как собачонка», — поделилась сибирячка.