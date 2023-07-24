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В Новосибирске сгорел двухэтажный барак на Героев Революции

24 июля 2023, 13:22
Фото: ГУ МЧС НСО
Пожар произошел в бараке в Новосибирске
Огонь охватил двухэтажный барак в Первомайском районе Новосибирска 24 июля. Больше получаса потребовалось пожарным, чтобы его потушить.

По информации МЧС, сначала загорелась крыша здания, после пламя начало переходить дальше. В момент приезда специалистов кровля обрушилась.

«Барак был нежилым, никто из людей не пострадал. В течение 35 минут пожарные локализовали возгорание. Для подачи воды проложили магистральную линию от пожарного гидранта к автоцистернам», — рассказал пресс-секретарь ГУ МЧС Новосибирска Артём Щербаков.

Пожар уже ликвидировали. Сейчас разбирают обгоревшие и рухнувшие конструкции.

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#Алина Шефер#Пожар#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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