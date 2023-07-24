В Новосибирске сгорел двухэтажный барак на Героев Революции

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
По информации МЧС, сначала загорелась крыша здания, после пламя начало переходить дальше. В момент приезда специалистов кровля обрушилась.
«Барак был нежилым, никто из людей не пострадал. В течение 35 минут пожарные локализовали возгорание. Для подачи воды проложили магистральную линию от пожарного гидранта к автоцистернам», — рассказал пресс-секретарь ГУ МЧС Новосибирска Артём Щербаков.
Пожар уже ликвидировали. Сейчас разбирают обгоревшие и рухнувшие конструкции.