В селе Лебедёвка Новосибирской области капитально отремонтировали амбулаторию

Здание амбулатории обновили полностью, ведь его не ремонтировали с 1972 года. Как рассказали в Минздраве, была заменена крыша, отопление, канализация, поставлены видеокамеры, пожарная сигнализация, обустроили туалеты, обновили освещение, купили мебель.