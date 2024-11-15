atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 15 ноября, 09:27

Published 15 ноября, 09:27

Modified 15 ноября, 09:29

Updated 15 ноября, 09:29

Здание восстановлено

В селе Лебедёвка Новосибирской области капитально отремонтировали амбулаторию

15 ноября 2024, 09:27
Фото: 1MI. Здание восстановлено
Лебедёвская врачебная амбулатория в Искитимском районе открылась после капитального ремонта: здание обновили и оснастили благодаря нацпроекту «Здравоохранение», а работы проводились под контролем регионального министерства здравоохранения.

Здание амбулатории обновили полностью, ведь его не ремонтировали с 1972 года. Как рассказали в Минздраве, была заменена крыша, отопление, канализация, поставлены видеокамеры, пожарная сигнализация, обустроили туалеты, обновили освещение, купили мебель.

Территорию вокруг амбулатории тоже обустроили за счет средств от администрации Искитимского района: положили асфальт, сделали ограждение, оборудовали парковку, установили освещение, проложили дорожки.

«Здание амбулатории находилось в таком состоянии, что, по сути, нам пришлось здесь многое делать с нуля. Но удалось сделать всё задуманное благодаря совместным усилиям правительства Новосибирской области, администрации района, неравнодушных жителей Лебедёвки, администрации больницы и, конечно, подрядных организаций», — отметил на торжественной церемонии открытия главный врач Искитимской ЦРБ Владимир Новиков.

Следующим этапом станет закупка оборудования для стоматологического кабинета и кабинета физиотерапии.

Контрактникам увеличили разовую выплату до конца года в Новосибирской области
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирской области благоустроили более 280 объектов в 2024 году23 общественных пространства благоустроят в Новосибирской области в 2025 году
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Ремонт#Благоустройство#Здравоохранение#Искитимский район
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика