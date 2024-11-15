В селе Лебедёвка Новосибирской области капитально отремонтировали амбулаторию

Posted 15 ноября, 09:27
Published 15 ноября, 09:27
Modified 15 ноября, 09:29
Updated 15 ноября, 09:29
Здание амбулатории обновили полностью, ведь его не ремонтировали с 1972 года. Как рассказали в Минздраве, была заменена крыша, отопление, канализация, поставлены видеокамеры, пожарная сигнализация, обустроили туалеты, обновили освещение, купили мебель.
Территорию вокруг амбулатории тоже обустроили за счет средств от администрации Искитимского района: положили асфальт, сделали ограждение, оборудовали парковку, установили освещение, проложили дорожки.
«Здание амбулатории находилось в таком состоянии, что, по сути, нам пришлось здесь многое делать с нуля. Но удалось сделать всё задуманное благодаря совместным усилиям правительства Новосибирской области, администрации района, неравнодушных жителей Лебедёвки, администрации больницы и, конечно, подрядных организаций», — отметил на торжественной церемонии открытия главный врач Искитимской ЦРБ Владимир Новиков.
Следующим этапом станет закупка оборудования для стоматологического кабинета и кабинета физиотерапии.