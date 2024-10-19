Обвиняемых в гибели рабочих на заводе под Новосибирском отправили за решетку

Posted 19 октября, 08:17
Published 19 октября, 08:17
Modified 19 октября, 09:20
Updated 19 октября, 09:20
Трагедия случилась 16 октября в Искитимском районе. В тот день сотрудник завода, которому 21 год, сел на конвейерную ленту, она заработала и его затянуло. На помощь к нему подбежал 16-летний коллега. Оба рабочих погибли.
В гибели людей обвинили мастера и бизнесмена. Их арестовали на два месяца, пока идет расследование.
Известно, что подросток работал на предприятии не официально. Его близкие рассказали подробности его жизни.