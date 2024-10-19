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Posted 19 октября, 08:17

Published 19 октября, 08:17

Modified 19 октября, 09:20

Updated 19 октября, 09:20

Сотрудники погибли

Обвиняемых в гибели рабочих на заводе под Новосибирском отправили за решетку

19 октября 2024, 08:17
Фото: 1MI
Сотрудники погибли
В Новосибирской области избрана мера пресечения обвиняемым в гибели людей на предприятии, о чем информирует судебный департамент.

Трагедия случилась 16 октября в Искитимском районе. В тот день сотрудник завода, которому 21 год, сел на конвейерную ленту, она заработала и его затянуло. На помощь к нему подбежал 16-летний коллега. Оба рабочих погибли.

В гибели людей обвинили мастера и бизнесмена. Их арестовали на два месяца, пока идет расследование.

Известно, что подросток работал на предприятии не официально. Его близкие рассказали подробности его жизни.

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