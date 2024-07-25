Мимо трупа два часа ходили новосибирцы — откуда появилось бездыханное тело?

Posted Сегодня, 03:10
Published Сегодня, 03:10
Modified Сегодня, 03:12
Updated Сегодня, 03:12
Утро жителей Калининского района началось не с кофе. Около дома №66/8 на улице Фадеева нашли труп. Тело принадлежало молодому мужчине.
Как пишут новосибирцы в местных чатах, тело лежало на улице более двух часов. Мимо него ходят люди, рядом стоит полиция. Мужчина завернут в пакет.
Сам погибший или умерший был в одном нижнем белье. Что с ним случилось, неизвестно. В полиции сообщили, что в настоящий момент устанавливаются все детали случившегося.