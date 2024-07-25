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Posted Сегодня, 03:10

Published Сегодня, 03:10

Modified Сегодня, 03:12

Updated Сегодня, 03:12

Мужчина умер

Мимо трупа два часа ходили новосибирцы — откуда появилось бездыханное тело?

25 июля 2024, 03:10
Фото: 1MI
Мужчина умер

Труп мужчины нашли в Калининском районе Новосибирска

В одном из районов Новосибирска нашли тело мужчины, информацию подтвердили в полиции.

Утро жителей Калининского района началось не с кофе. Около дома №66/8 на улице Фадеева нашли труп. Тело принадлежало молодому мужчине.

Как пишут новосибирцы в местных чатах, тело лежало на улице более двух часов. Мимо него ходят люди, рядом стоит полиция. Мужчина завернут в пакет.

Сам погибший или умерший был в одном нижнем белье. Что с ним случилось, неизвестно. В полиции сообщили, что в настоящий момент устанавливаются все детали случившегося.

Фото: Инцидент Новосибирск
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Полиция#Погиб#Тело#Труп#18+
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