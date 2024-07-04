200-килограмовый труп отказались вывозить в Новосибирске — соседи страдали от запаха

В Октябрьском районе Новосибирска соседи задыхались от трупного запаха, который доносился из одной квартиры дома на улице Крылова. Тогда на место вызвали полицию. Участковый нашел там залежавшееся тело умершего 180-килограмогого мужчины. Он умер около шести дней назад, а труп уже начал гнить.