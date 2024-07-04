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Тело было тяжелым

200-килограмовый труп отказались вывозить в Новосибирске — соседи страдали от запаха

4 июля 2024, 09:13
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Тело было тяжелым

200-килограмовый труп отказались вывозить в Новосибирске

В Новосибирске службы отказывались вывозить тело мужчины с огромным весом, рассказали в похоронном доме «ИМИ».

В Октябрьском районе Новосибирска соседи задыхались от трупного запаха, который доносился из одной квартиры дома на улице Крылова. Тогда на место вызвали полицию. Участковый нашел там залежавшееся тело умершего 180-килограмогого мужчины. Он умер около шести дней назад, а труп уже начал гнить.

Чтобы тело вывезли из квартиры, жильцы дома начали звонить в разные инстанции. В Бюро судебно-медицинской экспертизы (БСМЭ) в вывозе тела им отказали. Также помощь не стали оказывать сотрудники Муниципальной аварийно-спасательной службе.

Единственными, кто решил проблему соседей, оказался похоронный дом. Они вывезли тело в Бюро. При этом когда они осуществляли доставку, на место приехали и сотрудники СМЭ, которые сначала отказывались от транспортировки умершего.

«Эта ситуация свидетельствует о том, что в Новосибирске не налажена служба доставки умерших в подобных случаях. Жители дома ещё долго страдали от запаха, который остался после вывоза тела умершего. Это категорически недопустимо. В данном случае, нарушаются права не только умершего, с которым должны достойно обращаться те, кто должен отвечать за его захоронение, но и права жильцов, которые оказались беззащитными перед такой ситуацией», — рассказал представитель «ИМИ» Юрий Тригубович.
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