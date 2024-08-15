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Published Сегодня, 06:35

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Updated Сегодня, 06:37

Медведь пришел близко к людям

Медведь вышел к людям в поселке под Новосибирском

15 августа 2024, 06:35
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Медведь пришел близко к людям
В одном из районов Новосибирской области заметили медведя, который вышел к людям, сообщают очевидцы в соцсетях.

Все случилось в рабочем поселке Маслянино. Пару дней назад туда зашел медведь. Очевидцы увидели его по камерам видеонаблюдения.

Косолапый вышел из леса на лыжероллерную трассу. Правда, заниматься спортом он не стал и тут же убежал в неизвестном направлении.

Видео: АСТ-54

В комментариях новосибирцы иронизируют над ситуацией:

«Мишка хочет на следующую олимпиаду поехать. Вид спорта решил выбрать»;
«Ничего особенного. Всегда говорили, что в Сибири медведи по улице ходят»;
«Не хотел бы я на улице с ним пересечься»;
«Гуляет Мишка че такого».

Другой медведь забрел на пасеку, где захотел полакомиться медом.

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#Эмилия Губарева#Видео#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Медведи#Медведь#Маслянинский район
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