Медведь вышел к людям в поселке под Новосибирском

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Все случилось в рабочем поселке Маслянино. Пару дней назад туда зашел медведь. Очевидцы увидели его по камерам видеонаблюдения.
Косолапый вышел из леса на лыжероллерную трассу. Правда, заниматься спортом он не стал и тут же убежал в неизвестном направлении.
В комментариях новосибирцы иронизируют над ситуацией:
«Мишка хочет на следующую олимпиаду поехать. Вид спорта решил выбрать»;
«Ничего особенного. Всегда говорили, что в Сибири медведи по улице ходят»;
«Не хотел бы я на улице с ним пересечься»;
«Гуляет Мишка че такого».
Другой медведь забрел на пасеку, где захотел полакомиться медом.