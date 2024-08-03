Медведь нагрянул на новосибирскую пасеку, чтобы полакомиться медом — фото

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 03:29
Updated Сегодня, 03:29
Жители Маслянинского района обнаружили следы медведя. Впрочем, они особо не удивляются, эти хищники периодически забредают к ним.
«Медведь погулял вокруг нашей пасеки. Улей не тронул, но пчел напугал. Но мы не удивляемся, медведей здесь всегда полно», — рассказала корреспонденту Atas.info Ирина Шевель.
В лесах района можно встретить лабазы — по сути это мобильная вышка для выслеживания хищников.
Корреспондент обратился в Минприроды с просьбой прокомментировать ситуацию.
Ранее житель Тогучинского района и его ребенок едва не стали жертвами медведя. Спасло стечение обстоятельств.