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Published Сегодня, 03:27

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Updated Сегодня, 03:29

Медведь нагрянул на новосибирскую пасеку, чтобы полакомиться медом — фото

Медведь нагрянул на новосибирскую пасеку, чтобы полакомиться медом — фото

3 августа 2024, 03:27
Фото: 1MI
В Маслянинском районе бродит медведь, фотографии следов косолапого сделали местные жители.

Жители Маслянинского района обнаружили следы медведя. Впрочем, они особо не удивляются, эти хищники периодически забредают к ним.

«Медведь погулял вокруг нашей пасеки. Улей не тронул, но пчел напугал. Но мы не удивляемся, медведей здесь всегда полно», — рассказала корреспонденту Atas.info Ирина Шевель.

В лесах района можно встретить лабазы — по сути это мобильная вышка для выслеживания хищников.

Корреспондент обратился в Минприроды с просьбой прокомментировать ситуацию.

Лабазы — по своей сути это мобильная вышка для выслеживания хищниковЛабазы — по своей сути это мобильная вышка для выслеживания хищников
Фото: Ирина Шевель / atas.info

Ранее житель Тогучинского района и его ребенок едва не стали жертвами медведя. Спасло стечение обстоятельств.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#Медведь
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