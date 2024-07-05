Медведь едва не разорвал охотника с ребенком в Новосибирской области

Posted Сегодня, 02:24
Published Сегодня, 02:24
Modified Сегодня, 02:26
Updated Сегодня, 02:26
Все произошло в Тогучинском районе 3 июля. Мужчина с сыном отправились в лес, чтобы поохотиться на уток. Вдали они увидели кучу листьев, но шокировались, когда это оказался медведь. Ребенок закричал от страха.
Косолапый тут же кинулся на людей, пишет Сиб.фм. Медведь вцепился в руку сибиряка. Охотник же давал ему отпор, но его спасло настоящее чудо. В глуши леса прозвучали звуки выстрела, что отвлекло животное.
В этот момент новосибирцам удалось убежать и спрятаться в овраге. Там они просидели определенное количество времени. Они видели, как медведь возвращался на место происшествия, но своих жертв он не заметил. После испуганные сибиряки пошли домой.