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Published Сегодня, 02:24

Modified Сегодня, 02:26

Updated Сегодня, 02:26

Мишка напал на людей

Медведь едва не разорвал охотника с ребенком в Новосибирской области

5 июля 2024, 02:24
Фото: 1MI
Мишка напал на людей
В лесу Новосибирской области медведь напал на мужчину с ребенком, о чем сообщил сам пострадавший охотник.

Все произошло в Тогучинском районе 3 июля. Мужчина с сыном отправились в лес, чтобы поохотиться на уток. Вдали они увидели кучу листьев, но шокировались, когда это оказался медведь. Ребенок закричал от страха.

Косолапый тут же кинулся на людей, пишет Сиб.фм. Медведь вцепился в руку сибиряка. Охотник же давал ему отпор, но его спасло настоящее чудо. В глуши леса прозвучали звуки выстрела, что отвлекло животное.

В этот момент новосибирцам удалось убежать и спрятаться в овраге. Там они просидели определенное количество времени. Они видели, как медведь возвращался на место происшествия, но своих жертв он не заметил. После испуганные сибиряки пошли домой.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Животные#Нападение#Медведь#Тогучинский район
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