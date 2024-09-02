Медведь-убийца бродит неподалеку от домов и пугает людей

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Все случилось в Усть-Таркском районе. Медведь промышляет в селе Новосилиш, что в более чем 500 километрах от Новосибирска.
Там дикий зверь задрал овец. От этого страдали местные жители и в прошлом году: нападения были регулярными.
Следы косолапого в последний раз заметили в 300 метрах от населенного пункта, пишет газета «Знамя труда». Пока в Минприроды думают, что делать с медведем, от которого пострадали десятки животных.
В регионе начался сезон охоты: новосибирцы могут выйти на диких птиц.