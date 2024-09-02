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Posted Сегодня, 09:20

Published Сегодня, 09:20

Modified Сегодня, 09:22

Updated Сегодня, 09:22

Кого убил медведь

Медведь-убийца бродит неподалеку от домов и пугает людей

2 сентября 2024, 09:20
Фото: atas.info
Кого убил медведь

Медведь задрал скот в Новосибирской области

Задравший скот медведь ставит под угрозу животных и жителей района, считают местные жители.

Все случилось в Усть-Таркском районе. Медведь промышляет в селе Новосилиш, что в более чем 500 километрах от Новосибирска.

Там дикий зверь задрал овец. От этого страдали местные жители и в прошлом году: нападения были регулярными.

Следы косолапого в последний раз заметили в 300 метрах от населенного пункта, пишет газета «Знамя труда». Пока в Минприроды думают, что делать с медведем, от которого пострадали десятки животных.

В регионе начался сезон охоты: новосибирцы могут выйти на диких птиц.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Нападение#Медведь
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