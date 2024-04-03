В Заельцовском бору заметили медведя — территорию оцепили

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Утром 3 апреля в Заельцовском бору мужчине во время прогулки с собакой показалось, что он увидел медведя. Об этом сообщили Atas.info в Минприроды региона.
«Сообщение поступило в диспетчерскую службу, на место незамедлительно выехали специалисты. Территорию оцепили. Сейчас идет патрулирование, изучение следов животных. Территорию обследуют, в том числе, с применением квадрокоптера», — рассказала пресс-секретарь министерства Анастасия Ларесс.
По словам официального представителя Минприроды, маловероятно, что в бору может быть медведь, но исключать такой возможности не стоит.
Поиски будут идти весь день.