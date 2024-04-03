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В Заельцовском бору заметили медведя — территорию оцепили

В Заельцовском бору заметили медведя — территорию оцепили

3 апреля 2024, 07:14
Фото: Антон Засимов / 1MI
На медведя наткнулся мужчина, который гулял с собакой. Пока неизвестно, точно ли там был медведь или ему показалось.

Утром 3 апреля в Заельцовском бору мужчине во время прогулки с собакой показалось, что он увидел медведя. Об этом сообщили Atas.info в Минприроды региона.

«Сообщение поступило в диспетчерскую службу, на место незамедлительно выехали специалисты. Территорию оцепили. Сейчас идет патрулирование, изучение следов животных. Территорию обследуют, в том числе, с применением квадрокоптера», — рассказала пресс-секретарь министерства Анастасия Ларесс.

По словам официального представителя Минприроды, маловероятно, что в бору может быть медведь, но исключать такой возможности не стоит.

Поиски будут идти весь день.

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#Происшествия#Новосибирск#Минприроды#Медведь#Алёна Рогонова#Заельцовский бор
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