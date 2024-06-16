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Заельцовский бор

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Июнь
Стихийную свалку у пляжа устроили жители Новосибирска
16 июня, 04:45
Апрель
В Минприроды рассказали об итогах поиска медведя в Заельцовском бору
3 апреля специалисты Минприроды искали в Заельцовском бору медведя. Его якобы увидел мужчина, который гулял утром с собакой.
3 апреля, 12:37
В Заельцовском бору заметили медведя — территорию оцепили
3 апреля, 07:14
Февраль
Новосибирским компаниям отказали в застройке Заельцовского бора
Новосибирский областной суд подтвердил особый природоохранный статус парка «Заельцовский бор». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
2 февраля, 05:53

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