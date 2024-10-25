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Posted 25 октября, 12:04

Published 25 октября, 12:04

Modified 25 октября, 12:06

Updated 25 октября, 12:06

Медведи в Новосибирской области

В Новосибирске медведя ликвидировали за торговым центром— правда или фейк

25 октября 2024, 12:04
Фото: 1MI
Медведи в Новосибирской области
В социальных сетях и личных сообщениях жители начали пересылать друг другу информацию о ликвидации медведя в Новосибирске. Редакция Atas.Info узнала, правда ли это произошло на территории областного центра.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Жители Новосибирска обеспокоены информацией, которая стремительно распространяется через личные сообщения в социальных сетях. Данные включают в себя видеозапись и подпись. На кадрах запечатлено тело медведя. рядом стоят мужчины, один из которых держит за спиной ружье.

«У нас в Новосибирске за торговым центром лежит убитый медведь», — указано в сообщении под видео.
Скриншот видеоСкриншот видео
Скриншот видео

Пресс-секретарь Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области Цветков Кирилл Андреевич по телефону дал изданию Atas.Info комментарий по поводу указанного записи.

«Это видео, которое пересылают люди друг другу, снято не в Новосибирске, не в Бердске и даже не на территории Новосибирской области», — пояснил спикер.

Оказалось, что аналогичные сообщения рассылаются по социальным сетям и в других регионах страны. Например, сообщалось, что в Костроме в Давыдовском районе ликвидировали медведя. Однако позже СМИ в региональном департаменте природных ресурсов прокомментировали видео, указав, что оно снято 19 октября в Петропавловске-Камчатском. Есть и еще один довод, свидетельствующий о том, что видео было снято именно в Петропавловске -Камчатском. На кадрах видно, что съемка проводится на этом же месте, но с другого ракурса.

Жителей Новосибирской области предупреждают, запись о ликвидации медведя возле торгового центра является фейком.

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#Екатерина Нимко#Общество#Происшествия#Новосибирск#Бердск#Медведь#Фейк
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