В Новосибирске медведя ликвидировали за торговым центром— правда или фейк

Posted 25 октября, 12:04
Published 25 октября, 12:04
Modified 25 октября, 12:06
Updated 25 октября, 12:06
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
Жители Новосибирска обеспокоены информацией, которая стремительно распространяется через личные сообщения в социальных сетях. Данные включают в себя видеозапись и подпись. На кадрах запечатлено тело медведя. рядом стоят мужчины, один из которых держит за спиной ружье.
«У нас в Новосибирске за торговым центром лежит убитый медведь», — указано в сообщении под видео.
Пресс-секретарь Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области Цветков Кирилл Андреевич по телефону дал изданию Atas.Info комментарий по поводу указанного записи.
«Это видео, которое пересылают люди друг другу, снято не в Новосибирске, не в Бердске и даже не на территории Новосибирской области», — пояснил спикер.
Оказалось, что аналогичные сообщения рассылаются по социальным сетям и в других регионах страны. Например, сообщалось, что в Костроме в Давыдовском районе ликвидировали медведя. Однако позже СМИ в региональном департаменте природных ресурсов прокомментировали видео, указав, что оно снято 19 октября в Петропавловске-Камчатском. Есть и еще один довод, свидетельствующий о том, что видео было снято именно в Петропавловске -Камчатском. На кадрах видно, что съемка проводится на этом же месте, но с другого ракурса.
Жителей Новосибирской области предупреждают, запись о ликвидации медведя возле торгового центра является фейком.