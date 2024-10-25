В Новосибирске медведя ликвидировали за торговым центром— правда или фейк

Оказалось, что аналогичные сообщения рассылаются по социальным сетям и в других регионах страны. Например, сообщалось, что в Костроме в Давыдовском районе ликвидировали медведя. Однако позже СМИ в региональном департаменте природных ресурсов прокомментировали видео, указав, что оно снято 19 октября в Петропавловске-Камчатском. Есть и еще один довод, свидетельствующий о том, что видео было снято именно в Петропавловске -Камчатском. На кадрах видно, что съемка проводится на этом же месте, но с другого ракурса.