«Черный бизнесмен» катал людей на Новосибирском водохранилище — как его наказали
24 октября 2024, 03:56
Фото: 1MI
Незаконное катание на воде
Два исполнительных производства, запрещающих перевозить пассажиров водным транспортом, поступили в отделение судебных приставов. Об этом сообщили в региональной пресс-службе УФССП.
Бывшие жители региона нелегально катали отдыхающих по акватории Обского моря. После выявления факта нарушения им запретили осуществлять деятельность и потребовали предоставить необходимые документы.
Как выяснилось, один из нарушителей закона катал отдыхающих в районе острова Шумского. Предприниматель не смог доказать легальность деятельности, и его обязали оплатить исполнительский сбор — 5 000 рублей. После повторного вручения требования ему выписали административный штраф 1 000 рублей.
В процессе разбирательства выяснилось, что нарушитель закона теперь постоянно проживает в Подмосковье.
«В связи с тем, что гражданин не проживает на территории Новосибирской области, факт правонарушения за период ведения исполнительного производства не установлен. Кроме того, он пояснил, что не оказывает услуг по перевозке людей по состоянию здоровья», — рассказала сотрудник органов принудительного исполнения Кристина Тункевич.
Еще один горе-бизнесмен катал отдыхающих Центрального пляжа на водном банане. У него отсутствовало свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и право на управление водным судном.
Выяснилось, что нарушитель закона также переехал на постоянное место жительства в другой регион, поэтому прекратил предпринимательскую деятельность.
В пресс-службе УФССП по Новосибирской области предупредили, что за незаконную коммерческую перевозку пассажиров водным транспортом без соответствующего разрешения и оказание услуг, которые не отвечают требованиям российского законодательства, граждан могут привлечь к ответственности как административной, так и уголовной.
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