«Черный бизнесмен» катал людей на Новосибирском водохранилище — как его наказали

В пресс-службе УФССП по Новосибирской области предупредили, что за незаконную коммерческую перевозку пассажиров водным транспортом без соответствующего разрешения и оказание услуг, которые не отвечают требованиям российского законодательства, граждан могут привлечь к ответственности как административной, так и уголовной.