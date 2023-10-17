В Новосибирской области медведя прогнали в лес громким сигналом

Posted Сегодня, 01:38
Published Сегодня, 01:38
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Updated Сегодня, 01:40
В Маслянинском районе был замечен медведь на поле. Об этом информировал Евгений Шестернин, министр природных ресурсов и экологии региона, в своем телеграм-канале.
Видео, опубликованное министром, показывает, как местные жители с помощью автомобильного сигнала гонят зверя из поля в лес.
Местные жители подъехали к медведю на машине и начали издавать громкий звук. Зверь побежал, а машина следовала за ним до тех пор, пока он не ушел с поля.
Шестернин отметил, что охотоведы, лесники и фермеры в этом районе предпочитают не убивать медведей, а скорее использовать громкие звуки, чтобы отпугнуть животное и отправить его обратно в лес.