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Мишка вышел к людям

В Новосибирской области медведя прогнали в лес громким сигналом

17 октября 2023, 01:38
Фото: 1MI
Мишка вышел к людям
Жители Маслянинского района Новосибирской области прогнали медведя из поля в лес громкими звуками.

В Маслянинском районе был замечен медведь на поле. Об этом информировал Евгений Шестернин, министр природных ресурсов и экологии региона, в своем телеграм-канале.

Видео, опубликованное министром, показывает, как местные жители с помощью автомобильного сигнала гонят зверя из поля в лес.

Местные жители подъехали к медведю на машине и начали издавать громкий звук. Зверь побежал, а машина следовала за ним до тех пор, пока он не ушел с поля.

Шестернин отметил, что охотоведы, лесники и фермеры в этом районе предпочитают не убивать медведей, а скорее использовать громкие звуки, чтобы отпугнуть животное и отправить его обратно в лес.

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#Новосибирск#Животные#Лес#Эмилия Губарева#Медведь#Лесники
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