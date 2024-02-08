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Медведя запечатлели за завтраком

Завтрак белого медведя Кая сняли на видео посетители Новосибирского зоопарка

8 февраля 2024, 03:32
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Медведя запечатлели за завтраком
Белый медведь Кай, живущий в Новосибирском зоопарке, был снят на видео во время своего утреннего приема пищи.

Медведь по имени Кай решил полакомиться, а посетители Новосибирского зоопарка с интересом наблюдали за происходящем. Утреннюю трапезу запечатлела на видео посетительница Анна Новикова.

Из кадров видно, что Каю принесли разные продукты на завтрак, включая рыбу и овощи. Сначала медведь пробовал каждое угощение, а затем решил передохнуть после еды.

Видео: Анна Новикова

Отметим, что Кай родился в 2007 году в городе Санкт-Петербурге, а уже на следующий год был перевезен в Новосибирский зоопарк.

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