Завтрак белого медведя Кая сняли на видео посетители Новосибирского зоопарка

Posted Сегодня, 03:32
Published Сегодня, 03:32
Modified Сегодня, 03:34
Updated Сегодня, 03:34
Медведь по имени Кай решил полакомиться, а посетители Новосибирского зоопарка с интересом наблюдали за происходящем. Утреннюю трапезу запечатлела на видео посетительница Анна Новикова.
Из кадров видно, что Каю принесли разные продукты на завтрак, включая рыбу и овощи. Сначала медведь пробовал каждое угощение, а затем решил передохнуть после еды.
Отметим, что Кай родился в 2007 году в городе Санкт-Петербурге, а уже на следующий год был перевезен в Новосибирский зоопарк.