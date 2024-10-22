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Posted 22 октября, 12:49

Published 22 октября, 12:49

Modified 22 октября, 12:51

Updated 22 октября, 12:51

Валерий Шрейдер

Экс-замминистра Новосибирской области ушел охранять леса в Забайкалье

22 октября 2024, 12:49
Фото: Минприроды Забайкальского края
Валерий Шрейдер

Экс-замминистра Новосибирской области назначили лесным инспектором в Забайкалье

Бывшего заместителя министра природных ресурсок и экологии Новосибирской области Валерия Шрейдера назначили на должность главного государственного лесного инспектора региона, сообщили в Минприроды Забайкальского края.

Шрейдер начал свою карьеру в качестве лесника, постепенно продвигаясь по служебной лестнице. Впоследствии он стал заместителем директора Областной экологической станции, затем возглавил ГКУ НСО «Природоохранная инспекция», занимался управлением по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий. Все эти годы его деятельность была сосредоточена на сохранении природного наследия и обеспечении экологической безопасности в Новосибирской области.

Теперь Валерий Шрейдер займется контролем и управлением лесными ресурсами Забайкальского края. Регион славится своими лесами и экологией.

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#Алина Гурицкая#Политика#Экология#Новосибирская область#Минприроды#Леса#Природные ресурсы#Охрана природы
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