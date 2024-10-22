Экс-замминистра Новосибирской области ушел охранять леса в Забайкалье

Posted 22 октября, 12:49
Published 22 октября, 12:49
Modified 22 октября, 12:51
Updated 22 октября, 12:51
Шрейдер начал свою карьеру в качестве лесника, постепенно продвигаясь по служебной лестнице. Впоследствии он стал заместителем директора Областной экологической станции, затем возглавил ГКУ НСО «Природоохранная инспекция», занимался управлением по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий. Все эти годы его деятельность была сосредоточена на сохранении природного наследия и обеспечении экологической безопасности в Новосибирской области.
Теперь Валерий Шрейдер займется контролем и управлением лесными ресурсами Забайкальского края. Регион славится своими лесами и экологией.