Сотни незаконных рубок пресекли в Новосибирске

Тем не менее, уточняется, что в этом году число незаконных вырубок сократилось благодаря использованию беспилотников и фотоловушек. Оперативные данные позволяют быстрее обнаружить лесорубов без разрешительных документов или случаи, когда рубки проводятся с нарушениями.