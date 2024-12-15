Сотни незаконных рубок пресекли в Новосибирске

Posted 15 декабря, 11:56
Published 15 декабря, 11:56
Modified 15 декабря, 12:31
Updated 15 декабря, 12:31
За минувший год инспекторы выявили 125 случаев незаконной вырубки леса. Объем заготовленной древесины оценили в 2 тыс. кубометров. Региону причинен ущерб свыше 70 миллионов рублей.
Инспекцией было возбуждено почти 90 уголовных дел.
Тем не менее, уточняется, что в этом году число незаконных вырубок сократилось благодаря использованию беспилотников и фотоловушек. Оперативные данные позволяют быстрее обнаружить лесорубов без разрешительных документов или случаи, когда рубки проводятся с нарушениями.