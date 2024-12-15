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Posted 15 декабря, 11:56

Published 15 декабря, 11:56

Modified 15 декабря, 12:31

Updated 15 декабря, 12:31

Сотни незаконных рубок пресекли в Новосибирске

Сотни незаконных рубок пресекли в Новосибирске

15 декабря 2024, 11:56
Фото: 1MI.
Поймать нелегальных лесорубов помогли беспилотники и фотоловушки. Итоги рейдов подвели в пресс-службе правительства Новосибирской области.

За минувший год инспекторы выявили 125 случаев незаконной вырубки леса. Объем заготовленной древесины оценили в 2 тыс. кубометров. Региону причинен ущерб свыше 70 миллионов рублей.

Инспекцией было возбуждено почти 90 уголовных дел.

Тем не менее, уточняется, что в этом году число незаконных вырубок сократилось благодаря использованию беспилотников и фотоловушек. Оперативные данные позволяют быстрее обнаружить лесорубов без разрешительных документов или случаи, когда рубки проводятся с нарушениями.

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