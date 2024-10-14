За обрушение в Нахаловке прокуратура пригрозила главе новосибирского Минприроды

Posted 14 октября, 08:32
Published 14 октября, 08:32
Modified 14 октября, 08:34
Updated 14 октября, 08:34
Глава министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области получил представление от прокуратуры и требование устранить нарушения, допущенные ведомством.
Как установила прокуратура, министерство знало с 2018 года об обрушениях берега реки 1-я Ельцовка, которая протекает в частном секторе Заельцовского района (так называемая «Нахаловка»). Однако никаких мер для исправления ситуации, которая угрожает жилым домам, стоящим на берегу, министерство не предпринимало.
В результате состояние одного из домов стало критическим, мэрия заявила о возможности переселения жильцов в муниципальный маневренный фонд. Из-за обрушения береговой территории был введен режим повышенной готовности.
Такой режим объявляют, в том числе, для привлечения сил различных ведомств, чтобы оперативно ликвидировать ЧП характера, как это было после образования провала на Красном проспекте.
Так же недавно режим повышенной готовности объявляли из-за отсутствия отопления в части домов Первомайского района. Ситуация оказалась настолько скандальной, что в нее пришлось вмешаться даже главе Следкома России Александру Бастрыкину.