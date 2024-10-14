За обрушение в Нахаловке прокуратура пригрозила главе новосибирского Минприроды

Как установила прокуратура, министерство знало с 2018 года об обрушениях берега реки 1-я Ельцовка, которая протекает в частном секторе Заельцовского района (так называемая «Нахаловка»). Однако никаких мер для исправления ситуации, которая угрожает жилым домам, стоящим на берегу, министерство не предпринимало.