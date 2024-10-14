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Posted 14 октября, 08:32

Published 14 октября, 08:32

Modified 14 октября, 08:34

Updated 14 октября, 08:34

В реку могут сползти несколько частных домов

За обрушение в Нахаловке прокуратура пригрозила главе новосибирского Минприроды

14 октября 2024, 08:32
Фото: Артем Шершнев. atas.info
В реку могут сползти несколько частных домов
Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку в связи с обрушением берега реки 1-я Ельцовка, сообщает надзорное ведомство.

Глава министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области получил представление от прокуратуры и требование устранить нарушения, допущенные ведомством.

Как установила прокуратура, министерство знало с 2018 года об обрушениях берега реки 1-я Ельцовка, которая протекает в частном секторе Заельцовского района (так называемая «Нахаловка»). Однако никаких мер для исправления ситуации, которая угрожает жилым домам, стоящим на берегу, министерство не предпринимало.

В результате состояние одного из домов стало критическим, мэрия заявила о возможности переселения жильцов в муниципальный маневренный фонд. Из-за обрушения береговой территории был введен режим повышенной готовности.

Такой режим объявляют, в том числе, для привлечения сил различных ведомств, чтобы оперативно ликвидировать ЧП характера, как это было после образования провала на Красном проспекте.

Так же недавно режим повышенной готовности объявляли из-за отсутствия отопления в части домов Первомайского района. Ситуация оказалась настолько скандальной, что в нее пришлось вмешаться даже главе Следкома России Александру Бастрыкину.

Район «Острых козырьков» — как сейчас выглядит легендарная Нахаловка
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