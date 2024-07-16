Режим повышенной готовности ввели в районе Новосибирска

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Updated Сегодня, 07:52
Провал грунта на пересечении Красного проспекта и улицы Северная будут ликвидировать в режиме повышенной готовности, сообщил во вторник, 16 июля, руководитель городского департамента транспорта Иосиф Кодалаев.
По словам главы профильного ведомства, сейчас опасное место огорожено сигнальной лентой, поскольку имеется риск обрушения части тротуара, специалисты департамента разработали техническое решение по ликвидации провала.
«К работам мы планируем приступить послезавтра, планируем завершить в течение десяти рабочих дней», — заявил Кодалаев в ходе аппаратного совещания в муниципалитете.
Участок, примыкающий в автомобильной дороге, обрушился вечером в среду, 10 июля. Очевидцы сняли процесс разрушения.