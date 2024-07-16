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Предположительно, дорогу размыло дождями

Режим повышенной готовности ввели в районе Новосибирска

16 июля 2024, 07:50
Фото: Изображение Midjourney
Предположительно, дорогу размыло дождями

Названа причина установления режима повышенной готовности в районе Новосибирска

Особый режим введен в Заельцовском районе для ликвидации провала на пересечении главной городской магистрали и улицы Северная, сообщили в мэрии.

Провал грунта на пересечении Красного проспекта и улицы Северная будут ликвидировать в режиме повышенной готовности, сообщил во вторник, 16 июля, руководитель городского департамента транспорта Иосиф Кодалаев.

По словам главы профильного ведомства, сейчас опасное место огорожено сигнальной лентой, поскольку имеется риск обрушения части тротуара, специалисты департамента разработали техническое решение по ликвидации провала.

«К работам мы планируем приступить послезавтра, планируем завершить в течение десяти рабочих дней», — заявил Кодалаев в ходе аппаратного совещания в муниципалитете.

Участок, примыкающий в автомобильной дороге, обрушился вечером в среду, 10 июля. Очевидцы сняли процесс разрушения.

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