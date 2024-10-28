Новосибирцы выбрали «Экодук» для нового входа в Дендропарк

В голосовании, по информации Минприроды Новосибирской области, участвовали 197 человек, среди которых «Экодук» стал бесспорным лидером. Как отметили в министерстве, реализация проекта пройдет с участием некоммерческой организации, что позволит обеспечить устойчивость и долговечность новой входной зоны, создавая приятное и безопасное пространство для отдыха горожан.