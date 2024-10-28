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Posted 28 октября, 12:05

Published 28 октября, 12:05

Modified 28 октября, 12:07

Updated 28 октября, 12:07

Новый вход в Дендропарк

Новосибирцы выбрали «Экодук» для нового входа в Дендропарк

28 октября 2024, 12:05
Фото: Министретсво природных ресурсов и экологии Новосибирской области
Новый вход в Дендропарк
Жители Новосибирска выбрали проект нового входа в Дендропарк, который станет одним из главных украшений этого природного уголка в городе, сообщили в министретсве природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

На голосовании были представлены шесть вариантов. В итоге предпочтение более чем 40% участников получил проект «Экодук», автором которого стала студентка архитектурно-строительного университета Ксения Скорикова.

Проект «Экодук» представляет собой современный экологический мост, гармонично вписывающийся в окружающую природу. Такая конструкция не только выполняет декоративную функцию, но и символизирует экологическую осознанность, подчеркивая важность заботы о природе.

В голосовании, по информации Минприроды Новосибирской области, участвовали 197 человек, среди которых «Экодук» стал бесспорным лидером. Как отметили в министерстве, реализация проекта пройдет с участием некоммерческой организации, что позволит обеспечить устойчивость и долговечность новой входной зоны, создавая приятное и безопасное пространство для отдыха горожан.

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#Алина Гурицкая#Общество#Экология#Новосибирск#Природа#Архитектура#Минприроды#Дендропарк
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