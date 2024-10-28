Новосибирцы выбрали «Экодук» для нового входа в Дендропарк

Posted 28 октября, 12:05
Published 28 октября, 12:05
Modified 28 октября, 12:07
Updated 28 октября, 12:07
На голосовании были представлены шесть вариантов. В итоге предпочтение более чем 40% участников получил проект «Экодук», автором которого стала студентка архитектурно-строительного университета Ксения Скорикова.
Проект «Экодук» представляет собой современный экологический мост, гармонично вписывающийся в окружающую природу. Такая конструкция не только выполняет декоративную функцию, но и символизирует экологическую осознанность, подчеркивая важность заботы о природе.
В голосовании, по информации Минприроды Новосибирской области, участвовали 197 человек, среди которых «Экодук» стал бесспорным лидером. Как отметили в министерстве, реализация проекта пройдет с участием некоммерческой организации, что позволит обеспечить устойчивость и долговечность новой входной зоны, создавая приятное и безопасное пространство для отдыха горожан.