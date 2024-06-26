Жирного кабана с Первомайки заметили новосибирцы на спортплощадке

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
Modified Сегодня, 03:54
Updated Сегодня, 03:54
Необычный инцидент случился в Первомайском районе. Местные жители заметили жирного кабана на спортплощадке. Он спокойно прошел мимо спортсменов, виляя толстым задом.
Тренажеры животное не заинтересовали. Он дальше отправился по своим делам. Затем его увидели возле жилых высотных домов.
Как уточнили в Минприроды, это был вьетнамский кабан. Вероятно, его спутали с домашней свиньей, которая сбежала из своего дома.