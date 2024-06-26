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Posted Сегодня, 03:52

Published Сегодня, 03:52

Modified Сегодня, 03:54

Updated Сегодня, 03:54

Кабан бродил по улицам

Жирного кабана с Первомайки заметили новосибирцы на спортплощадке

26 июня 2024, 03:52
Фото: Изображение Midjourney
Кабан бродил по улицам

Кабан с массивными ягодицами пришел на спортплощадку в Новосибирске

По улицам Новосибирска бродил толстый кабан, который давал мотивацию спортсменам, об этом случае сообщили в министерстве природы региона.

Необычный инцидент случился в Первомайском районе. Местные жители заметили жирного кабана на спортплощадке. Он спокойно прошел мимо спортсменов, виляя толстым задом.

Тренажеры животное не заинтересовали. Он дальше отправился по своим делам. Затем его увидели возле жилых высотных домов.

Как уточнили в Минприроды, это был вьетнамский кабан. Вероятно, его спутали с домашней свиньей, которая сбежала из своего дома.

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#Эмилия Губарева#Видео#Новосибирск#Животные#Минприроды#Свиньи#Кабан
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