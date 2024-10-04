Дмитрий Патрушев провел рабочую встречу с Андреем Травниковым

Говоря о сельском хозяйстве, вице-премьер отдельно отметил положительную динамику в животноводстве. Это первый в Сибири регион по производству скота и птицы, находится в тройке лидеров по производству молока. В настоящее время здесь полным ходом идет уборка нового урожая. Несмотря на сложные погодные условия, уже собрано более 2 миллионов тонн зерна, отметил вице-премьер и пожелал аграриям достойных результатов.