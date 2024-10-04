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Posted 4 октября, 09:47

Published 4 октября, 09:47

Modified 4 октября, 09:47

Updated 4 октября, 09:47

Замред правительства встретился с губернатором

Дмитрий Патрушев провел рабочую встречу с Андреем Травниковым

4 октября 2024, 09:47
Фото: правительство Новосибирской области
Замред правительства встретился с губернатором
Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев в рамках рабочей поездки по регионам Сибирского федерального округа посетил Новосибирскую область, где обсудил с губернатором Андреем Травниковым вопросы социально-экономического развития субъекта.

По словам Дмитрия Патрушева, Новосибирская область традиционно один из центров притяжения компетентных кадров, научного сообщества и бизнеса. В текущем году отмечается активный рост инвестиций. Развивается обрабатывающий сектор, в частности технологические и наукоёмкие производства.

Говоря о сельском хозяйстве, вице-премьер отдельно отметил положительную динамику в животноводстве. Это первый в Сибири регион по производству скота и птицы, находится в тройке лидеров по производству молока. В настоящее время здесь полным ходом идет уборка нового урожая. Несмотря на сложные погодные условия, уже собрано более 2 миллионов тонн зерна, отметил вице-премьер и пожелал аграриям достойных результатов.

«Правительство со своей стороны поддерживает развитие АПК региона. В 2024 году на эти цели предусмотрено более 2 миллиардов рублей. Но темпы доведения надо нарастить. Также необходимо проанализировать работу в рамках госпрограмм „Земля“ и „Комплексное развитие сельских территорий“, — подчеркнул Дмитрий Патрушев.

Он также отметил работу Новосибирской области в сфере природопользования и охраны окружающей среды. Регион участвует в мероприятиях нацпроекта «Экология» по ликвидации незаконных свалок и сохранению лесов. В текущем году Правительство выделило на них 281 миллион рублей. В нацпроекте «Экологическое благополучие» перечень направлений расширится. В частности, регион продолжит работу по созданию системы обращения с отходами в рамках нового федпроекта «Экономика замкнутого цикла».

Заместитель председателя Правительства РФ выразил уверенность в том, что все это позволит повысить уровень комфорта и качества жизни населения Новосибирской области.

Фото: правительство Новосибирской области

Андрей Травников в свою очередь поблагодарил Дмитрия Патрушева за визит в наш регион — уже в качестве куратора социально-экономического развития Сибирского Федерального округа. Губернатор подчеркнул: Новосибирская область развивается по всем основным показателям темпами выше среднероссийских.

«И даже, несмотря на макроэкономические изменения, по итогам I полугодия инвестиции в основной капитал — с хорошим приростом к уровню прошлого года.
Единственная отрасль, которая минусует у нас — абсолютно по объективным причинам — это агропромышленный комплекс. К сожалению, погода второй год сибирских аграриев не очень радует. Но сельхозпроизводители руки не опускают, продолжают развиваться, обновлять технику. Конечно, мы оказываем максимальное содействие», — сказал Андрей Травников.

Глава Новосибирской области также добавил, что основные вопросы, которые хотел бы обсудить в ходе встречи, касаются ситуации в сельском хозяйстве, поддержки аграриев.

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#Алина Гурицкая#Политика#Новосибирская область#Сельское хозяйство#Андрей Травников#Нацпроект#Инвестиции#Техника#Дмитрий Патрушев
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