Награды и паспорта вручил заслуженным и юным новосибирцам губернатор Травников

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Губернатор лично вручает паспорта юным новосибирцам за больших успехи в учебе, спорте, культуре, науке. Другие важные критерии — активное участие в общественной жизни, работе патриотических клубов, молодежных движений и волонтерстве.
«Вы уже достигли определенных успехов, вас заметили и посчитали важным и необходимым отметить ваши достижения участием в этой церемонии. <…> Будьте успешны. Ваш успех — это успех нашей России, успех Новосибирской области», — обратился к молодежи Андрей Травников.
В ходе церемонии награды получили 45 новосибирцев — профессионалов своего дела. Им присвоили звание «Почетный гражданин Новосибирской области», знак отличия «За заслуги перед Новосибирской областью» и знак «За безупречную службу», грамоты и государственные премии.
«Любой профессионал, который с полной отдачей, добросовестно относится к своему делу, становится наставником, руководителем, лидером, ведет за собой, подает пример. И очень здорово, что вы своим примером, своей жизнью этим мальчишкам, девчонкам или тем молодым людям, которые сегодня работают вместе с вами в коллективах, показываете: нужно добросовестно относиться к порученному делу, трудиться, и успех, уважение придут», — сказал губернатор.
Глава региона Андрей Травников и председатель Заксобрания Андрей Шимкив наградили коллективы ФГБУН Института ядерной физики СО РАН, АО «Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток», ГАУ Новосибирской области «Дирекция спортивных мероприятий», Новосибирского государственного медицинского университета, Новосибирского научно-исследовательского института гигиены, других предприятий.