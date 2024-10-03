Минобразования раскрыло зарплаты учителей в Новосибирской области

Posted 3 октября, 01:45
Published 3 октября, 01:45
Modified 3 октября, 01:47
Updated 3 октября, 01:47
По данным за 2023 год, учителя в школах региона получали 54 тысячи рублей. За год эта сумма увеличилась, но точные цифры станут известны в конце 2024-го.
Как отметила министр образования НСО Мария Жафярова на встрече в ТАСС с журналистами, ожидается, что зарплата у педагогов выросла до 62 тысяч рублей. Причем прибавка происходит ежегодно, примерно на 15%.
Огромные суммы в Новосибирске получают хоккеисты. У некоторых зарплата превышает 70 млн рублей за сезон.
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