Беспилотник в новосибирском ЖК «Звезда» — что известно

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Published Сегодня, 02:44
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Квадрокоптер мужчина запустил рядом с жилищным комплексом «Звезда», что находится в Дзержинском районе. Причем запуск был осуществлен вблизи диспетчерской зоны аэропорта Толмачево.
Случилось это в мае. Никаких документов, которые бы разрешали осуществлять полет, у сибиряка не было. Данный факт быстро распознали.
Владельца беспилотника привлекли к ответственности за нарушения. За это ему грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.