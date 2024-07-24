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Дрон запускать было нельзя

Беспилотник в новосибирском ЖК «Звезда» — что известно

24 июля 2024, 02:44
Фото: Изображение Midjourney
Дрон запускать было нельзя

За запуск беспилотника рядом с ЖК «Звезда» оштрафовали новосибирца

Владелец дрона из Новосибирска осуществил запуск беспилотника без разрешения, за что поплатился штрафом, подробнее рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Квадрокоптер мужчина запустил рядом с жилищным комплексом «Звезда», что находится в Дзержинском районе. Причем запуск был осуществлен вблизи диспетчерской зоны аэропорта Толмачево.

Случилось это в мае. Никаких документов, которые бы разрешали осуществлять полет, у сибиряка не было. Данный факт быстро распознали.

Владельца беспилотника привлекли к ответственности за нарушения. За это ему грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Штраф#Техника#Дрон#Беспилотники
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