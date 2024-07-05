Новосибирцев предупредили о новой массовой атаке боевых дронов

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Вражеские дроны минувшей ночью вновь атаковали российские регионы. Нейтрализовано 50 украинских беспилотников, сообщают «Новые известия», ссылаясь на данные Министерства обороны РФ. Туристам из Новосибирской области, которые сейчас находятся на юге страны, следует быть максимально внимательными.
«Птичек» ВСУ сбили над Краснодарским краем, Ростовской и Запорожской областями. К большому сожалению, не обошлось без жертв. Обломки дронов попали в жилой дом, который частично разрушило. Пострадали люди, от полученных ранений погиб ребенок.
Важно помнить, что при наличии опасности лучше минимизировать время нахождения на открытом пространстве. новосибирцам напоминают, что даже на отдыхе в южной части страны, важно соблюдать меры безопасности и не игнорировать сигналы о нападении дронов.