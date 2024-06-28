Более 50 новых рентгенаппаратов появится в регионе благодаря нацпроекту

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
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Updated Сегодня, 05:32
В Новосибирской области идет активное оснащение учреждений здравоохранения высокотехнологичным медицинским оборудованием благодаря реализации ключевых мероприятий национального проекта «Здравоохранение». Ход реализации этой и других задач нацпроекта обсудили участники совещания под руководством первого заместителя губернатора Юрия Петухова в правительстве региона 27 июня.
В 2024–2025 годах в медицинские учреждения региона поступит 51 единица рентген оборудования — маммографы, флюорографы, рентгенаппараты, компьютерные томографы, ангиографический комплекс и в том числе 14 единиц передвижных палатных рентгенаппарата.
В рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в 2024 году запланировано проведение капитального ремонта в четырех учреждениях для подготовки помещений под монтаж медицинского оборудования — трех компьютерных томографов для ГКБ №11 и ГКБ №25, более нового томографа для Тогучинской центральной районной больницы и одного ангиографического комплекса для рентген операционной Новосибирской областной клинической больницы.
В рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в 2024 году» запланировано проведение капитального ремонта в двух учреждениях региона — госпитале ветеранов войн №3 и городской клинической поликлинике №29» для подготовки помещений под монтаж компьютерных томографов.
Также для новых вводимых в эксплуатацию в 2024 году поликлиник предусмотрена установка маммографа, флюорографа, рентгенаппарта и компьютерного томографа в Обской центральной городской больнице и установка маммографа, флюорографа и рентгенаппарта для в Чулымской центральной городской больнице, а также установка маммографа и флюорографа для новой поликлиники в Колыванской центральной районной больнице.
По итогу совещания Юрий Петухов подчеркнул высокую важность соблюдения сроков на всех этапах работ на объектах здравоохранения, усиления контроля, а также ускорения проведения всех процедур контрактации по мероприятиям нацпроекта «Здравоохранение». Первый замгубернатора акцентировал внимание руководителей профильных органов власти и представителей медицинских учреждений на том, что по всем объектам должно вестись тесное взаимодействие в с подрядчиками на местах, должны сверяться и неукоснительно соблюдаться сроки реализации строительных и ремонтных работ.