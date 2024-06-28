Более 50 новых рентгенаппаратов появится в регионе благодаря нацпроекту

По итогу совещания Юрий Петухов подчеркнул высокую важность соблюдения сроков на всех этапах работ на объектах здравоохранения, усиления контроля, а также ускорения проведения всех процедур контрактации по мероприятиям нацпроекта «Здравоохранение». Первый замгубернатора акцентировал внимание руководителей профильных органов власти и представителей медицинских учреждений на том, что по всем объектам должно вестись тесное взаимодействие в с подрядчиками на местах, должны сверяться и неукоснительно соблюдаться сроки реализации строительных и ремонтных работ.