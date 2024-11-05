В Новосибирске подготовили цифровую систему для контроля зимней уборки улиц

Цифровая система, как сообщил начальник департамента связи и информатизации Максим Русин, включает более 40 параметров по каждому району Новосибирска. Панель позволяет получить информацию о количестве работающей уборочной техники, машинах в ремонте, уровне укомплектованности штатов, результатах уборки, количестве ДТП и использовании противогололедных материалов. Обновленный дашборд уже адаптирован к зимним условиям и дополнен функциями по отслеживанию расчистки снега с дорог, тротуаров и общественных площадок, а также применения реагентов против наледи.