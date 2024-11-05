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Posted 5 ноября, 11:26

Published 5 ноября, 11:26

Modified 5 ноября, 11:28

Updated 5 ноября, 11:28

Сугроб в Новосибирске

В Новосибирске подготовили цифровую систему для контроля зимней уборки улиц

5 ноября 2024, 11:26
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Сугроб в Новосибирске
Новый сервис визуализации данных, разработанный по поручению мэра города Максима Кудрявцева, соберет и отобразит ключевые параметры уборки улично-дорожной сети, позволяя в реальном времени отслеживать работу коммунальных служб.

Цифровая система, как сообщил начальник департамента связи и информатизации Максим Русин, включает более 40 параметров по каждому району Новосибирска. Панель позволяет получить информацию о количестве работающей уборочной техники, машинах в ремонте, уровне укомплектованности штатов, результатах уборки, количестве ДТП и использовании противогололедных материалов. Обновленный дашборд уже адаптирован к зимним условиям и дополнен функциями по отслеживанию расчистки снега с дорог, тротуаров и общественных площадок, а также применения реагентов против наледи.

«Сервис начнет полноценно работать сразу после первых обильных снегопадов, когда данные по зимней уборке будут поступать в систему», — пояснил Русин.

Специалисты районных администраций прошли обучение по работе с системой, и теперь они будут своевременно вносить данные, что позволит городской администрации получать актуальную информацию и принимать оперативные решения по уборке снега.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Техника#Уборка снега#Контроль#Максим Кудрявцев#Уборка улиц
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