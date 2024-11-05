В Новосибирске подготовили цифровую систему для контроля зимней уборки улиц

Posted 5 ноября, 11:26
Published 5 ноября, 11:26
Modified 5 ноября, 11:28
Updated 5 ноября, 11:28
Цифровая система, как сообщил начальник департамента связи и информатизации Максим Русин, включает более 40 параметров по каждому району Новосибирска. Панель позволяет получить информацию о количестве работающей уборочной техники, машинах в ремонте, уровне укомплектованности штатов, результатах уборки, количестве ДТП и использовании противогололедных материалов. Обновленный дашборд уже адаптирован к зимним условиям и дополнен функциями по отслеживанию расчистки снега с дорог, тротуаров и общественных площадок, а также применения реагентов против наледи.
«Сервис начнет полноценно работать сразу после первых обильных снегопадов, когда данные по зимней уборке будут поступать в систему», — пояснил Русин.
Специалисты районных администраций прошли обучение по работе с системой, и теперь они будут своевременно вносить данные, что позволит городской администрации получать актуальную информацию и принимать оперативные решения по уборке снега.