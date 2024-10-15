9 автомобилей для метания снега закупит новосибирский ГЦОДД

Posted 15 октября, 01:21
Published 15 октября, 01:21
Modified 15 октября, 01:21
Updated 15 октября, 01:21
Погрузчики, которые планируется закупить, будут оснащены снегометателями, что позволит им справляться с большими объемами снега, типичными для зимнего Новосибирска. Снегометатели с помощью специальных шнеков собирают снег и отбрасывают его в сторону, освобождая дорогу для движения транспорта.
Сумма контракта на лизинг техники составляет 267,2 миллиона рублей. Эти деньги будут выплачены частями с 2025 по 2029 год, что позволяет городу равномерно распределить финансовую нагрузку на бюджет. Срок поставки техники установлен до 31 января 2025 года, что гарантирует ее наличие перед началом зимнего сезона.
Закупка ковшовых погрузчиков через лизинговую схему позволяет городу сократить единовременные расходы, распределяя выплаты на несколько лет. Это удобный механизм для муниципальных бюджетов, позволяющий своевременно обновлять парк техники без необходимости моментального вложения крупной суммы.
Закупленная спецтехника будет распределена между несколькими муниципальными организациями, которые занимаются обслуживанием дорог и уборкой территорий: ДЭУ №1, №3, №4 и №6, а также МКУ «Первомайское», МКУ «Дзержинка» и ДЭУ Советского района. Это позволит организовать более оперативную и качественную уборку снега по всему городу, включая его удаленные районы.
Тендерные заявки на участие в конкурсе принимаются до 21 октября, а уже 22 октября планируется подведение итогов и выбор поставщика. Поставщик обязан предоставить погрузчики, произведённые не ранее 2023 года, что гарантирует использование новейшей и надежной техники.