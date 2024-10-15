9 автомобилей для метания снега закупит новосибирский ГЦОДД

Закупленная спецтехника будет распределена между несколькими муниципальными организациями, которые занимаются обслуживанием дорог и уборкой территорий: ДЭУ №1, №3, №4 и №6, а также МКУ «Первомайское», МКУ «Дзержинка» и ДЭУ Советского района. Это позволит организовать более оперативную и качественную уборку снега по всему городу, включая его удаленные районы.