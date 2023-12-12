atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:23

Published Сегодня, 02:23

Modified Сегодня, 02:29

Updated Сегодня, 02:29

Автопарк сильно изношен

Автопарк снегоуборочной техники в Новосибирске изношен на 86%

12 декабря 2023, 02:23
Фото: 1MI
Автопарк сильно изношен
Мэрия Новосибирска нуждается в 650 единицах техники для нормальной работы по уборке города.

Техника для очистки дорог от снега в Новосибирске находится в плохом состоянии. Уже изношено 86%, о чем сообщили в мэрии.

Кроме того, этой техники сильно не хватает. Улицы и дороги убираются подрядчиками по государственным контрактам. В собственности мэрии находится техника, которой пользуются «ДЭУ Советского района», «Первомайское», МКУ «Дзержинское» и несколько учреждений департамента транспорта и дорожно-благоустройства.

Всего есть 498 единиц техники. Из них только 395 находятся в рабочем состоянии, более 100 машин сейчас в ремонте. Для нормальной работы по очистке города необходимо еще 650 единиц техники.

Каждому чиновнику — электрокары. Вице-мэр Скатов сделал необычное предложение
Узнать подробнее
Читайте также:
Мэрия намерена отменить 57 маршрутов общественного транспорта в НовосибирскеChatGPT раскрыл проблему 11-бальных пробок в Новосибирске и дал советы мэрииМэр Локоть высказался о повышении тарифов в наземном транспорте Новосибирска
#Транспорт#Новосибирск#Мэрия#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Загадочный «Меркас» из Москвы: кто прицелился застроить завод «Сибсельмаш»
Вчера, 06:59
Экс-ректор НГУ хочет отказаться от звания «Почетный житель» из солидарности с Асеевым
Вчера, 10:52
Цена куриного мяса в Новосибирске превысила 500 рублей за килограмм
Вчера, 06:35
В Китай из Новосибирска увезли почти 100% экспортного кедрового ореха
Сегодня, 01:34
Когда в Новосибирске закончатся морозы, рассказали синоптики
Вчера, 10:59
Идущие в школу по железнодорожным путям дети из Новосибирска просят помощи у Путина
Вчера, 07:50