Автопарк снегоуборочной техники в Новосибирске изношен на 86%

Posted Сегодня, 02:23
Published Сегодня, 02:23
Modified Сегодня, 02:29
Updated Сегодня, 02:29
Техника для очистки дорог от снега в Новосибирске находится в плохом состоянии. Уже изношено 86%, о чем сообщили в мэрии.
Кроме того, этой техники сильно не хватает. Улицы и дороги убираются подрядчиками по государственным контрактам. В собственности мэрии находится техника, которой пользуются «ДЭУ Советского района», «Первомайское», МКУ «Дзержинское» и несколько учреждений департамента транспорта и дорожно-благоустройства.
Всего есть 498 единиц техники. Из них только 395 находятся в рабочем состоянии, более 100 машин сейчас в ремонте. Для нормальной работы по очистке города необходимо еще 650 единиц техники.