В Новосибирске начали консервацию ливневок к зиме

Posted 4 октября, 09:33
Published 4 октября, 09:33
Modified 4 октября, 09:34
Updated 4 октября, 09:34
Консервация ливневок в Новосибирске уже активно проводится специлистами. В администрации рассказали, что всего в городе 4 936 дождеприемников, из них уже законсервированы 25%. Более активные работы начнутся со следующей недели.
«Ежегодно перед зимним периодом мы консервируем ливневки, когда это необходимо, чтобы они не забивались грязью и туда не попадали остатки противогололедных материалов. В Центральном районе 560 дождеприемников, в Центральном округе — 1 322. На сегодня закрыто около 700 ливневок, что составляет 53%. Работы выполняются в две смены, работают по две-три бригады», — пояснила начальник центрального участка ДЭУ-1 Яна Пилипенко.
В Центральном округе консервацию ливневок начали в конце сентября, эту работу планируют завершить к середине октября. Предполагается, что часть ливневок консервировать пока не будут — это позволит избежать подтоплений в случае сильных ливней.
«Для того чтобы уходила влага, мы оставляем низкое место и при консервации делаем отверстия, чтобы вместе с водой в ливневки не уходила различная грязь», — уточнила Яна Пилипенко.
Напомним, ранее стало известно, что в Новосибирске массово заменят вагоны метро. До 2031 года планируют заменить 48 вагонов.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Гурицкая Алина Андреевна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (985) 271-72-19
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Коммерческий отдел: +7 383 383 09 72; [email protected]