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Posted 11 сентября, 09:21

Published 11 сентября, 09:21

Modified 11 сентября, 09:23

Updated 11 сентября, 09:23

Инновационные пылеподаваители помогут сделать Новосибирск самым чистым городом

В Новосибирске создали пылеподавитель — он способен сделать дороги чистыми

11 сентября 2024, 09:21
Фото: Алина Гурицкая. atas.info

Инновационные пылеподаваители помогут сделать Новосибирск самым чистым городом

Жидкий пылеподавитель нетоксичен, а стоит в 10 раз дешевле зарубежных аналогов, передает пресс-служба НГТУ.

В основе изобретения лежит раствор из биополимеров и микроорганизмов. Жидкий пылеподавитель способен убрать пыль с дорог, заводов и даже шахт. Испытания показали эффективность изобретения.

Раствор связывает частицы пыли, в результате образуется тонкая пленка, которая сдерживает распространение пыли. Бактерии, содержащиеся в растворе, съедают и пыль, и саму пленку. Это поможет превратить Новосибирск в один из самых чистых городов Сибири.

Раствор на дороги можно распылять с помощью поливальной машины. Команда планирует сделать пылеподавитель морозоустойчивым, до -50 градусов.

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