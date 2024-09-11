В Новосибирске создали пылеподавитель — он способен сделать дороги чистыми

Раствор связывает частицы пыли, в результате образуется тонкая пленка, которая сдерживает распространение пыли. Бактерии, содержащиеся в растворе, съедают и пыль, и саму пленку. Это поможет превратить Новосибирск в один из самых чистых городов Сибири.