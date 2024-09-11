В Новосибирске создали пылеподавитель — он способен сделать дороги чистыми

Posted 11 сентября, 09:21
Published 11 сентября, 09:21
Modified 11 сентября, 09:23
Updated 11 сентября, 09:23
В основе изобретения лежит раствор из биополимеров и микроорганизмов. Жидкий пылеподавитель способен убрать пыль с дорог, заводов и даже шахт. Испытания показали эффективность изобретения.
Раствор связывает частицы пыли, в результате образуется тонкая пленка, которая сдерживает распространение пыли. Бактерии, содержащиеся в растворе, съедают и пыль, и саму пленку. Это поможет превратить Новосибирск в один из самых чистых городов Сибири.
Раствор на дороги можно распылять с помощью поливальной машины. Команда планирует сделать пылеподавитель морозоустойчивым, до -50 градусов.
Также новосибирские ученые выделили из популярного растения экстракт, который противостоит коронавирусу.